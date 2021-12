Insigne Juventus: i bianconeri puntano il 10 del Napoli, poi due esuberi

Insigne-Juventus, il capitano del Napoli non ha ancor rinnovato e i bianconeri hanno rotto gli indugi con l'ok di Andrea Agnelli

La Juventus si è qualificata prima nel girone di Champions League con la vittoria sul Malmoe grazie alla rete di Kean ma stenta in campionato. La sterilità in zona gol comincia a preoccupare e quindi il ds Cherubini su mandato del presidente Andrea Agnelli, indagato insieme a Nedved e Paratici per le presunte plusvalenze fittizie che riguarderebbero anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo, punta forte su Lorenzo Insigne.

La conferma arrival giornalista Fabio Sabatini di Libero in diretta su 7 Gold: "La Juventus avrebbe rotto gli indugi per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha raggiunto l'accordo con il club azzurro per il rinnovo contrattuale e la Juventus sarebbe piombata su di lui. L'acquisto di Insigne da parte della Juve dipenderà anche dal futuro di Dejan Kulusevski. Se lo svedese verrà ceduto, allora Andrea Agnelli punterebbe tutto proprio su Insigne".

Calciomercato Juve, addio a Ramsey e Arthur: si cerca almeno un sostituto

Oltre al mercato in entrata la Juventus si affanna anche per quello in uscita. Il problema dei bianconeri è il centrocampo ma proprio in quel reparto si prevedono i maggiori esuberi. A partire, secondo quanto riporta il giornalista Sandro Sabatini ai miccrofoni di Radio Radio, saranno Aaron Ramsey e Arthur, entrambi falcidiati da numerosi infortuni. Il gallese ha tanti estimatori in Premier League ma uno stipendio proibitivo da 7,5 milioni di euro. Lo stesso vale per il brasiliano, che precepisce 5 milioni più bonus.

Con i possibili addi di Ramsey e Arthur la Juventus si vede costretta a fiondarsi sul mercato alla ricerca di almeno un sostituto. Il primo obiettivo è Aurelian Tchouameni, centrocampista classe 2000 del Monaco, ma che viene valutato più di 35 milioni di euro. In più, per il mediano francese c'è un'agguerrita concorrenza. La alternative sono Witsel del Borussia Dortmund, che piace a Massimiliano Allegri ma ha 32 anni, e Denis Zakaria, in scadenza di contratto con con il Borussia Monchengladbach. Sul centrocampista svizzero ci sarebbero però anche la Roma e diversi club inglesi.