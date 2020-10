Inter, bilancio in rosso attorno a 100 milioni. Ma arriva il top sponsor...

Inter, bilancio in rosso attorno a 100 milioni

L'Inter va verso un rosso di bilancio attorno ai 100 milioni di euro (un anno fa era stato di 48 mln). Lo scrive Tuttosport, con il bilancio dell'esercizio del club nerazzurro, chiuso al 30 giugno scorso, che verrà approvato nell'assemblea di fine novembre. Numeri in linea con la situazione di sofferenza del calcio italiano (meglio, del calcio mondiale) che ha subito un duro colpo dalla crisi per la pandemia di corovirus.

Inter, Juventus, Milan e Roma: il rosso di bilancio del calcio italiano

La Juventus segna un meno 89,7, mentre il Milan ha chiuso a -195 milioni e la Roma è andata oltre quota 200. Tra lockdown e partite a porte chiuse (e i mille spettatori delle ultime settimane sono una goccia nell'oceano per i club) la situazione per il mondo del pallone è stata molto dura.

Inter, pesa la chiusura di San Siro

L'Inter tra l'altro prima del Covid era la società con il più alto numero di tifosi presenti a San Siro (e con una media tra le più alte d'Europa). Senza dimenticare il congelamento dell’ultima rata di Sky per la stagione 2019-20 che vale circa 15-20 milioni per i nerazzurri. Secondo Tuttosport poi "pesa anche la diminuzione del flusso di ricavi commerciali dalla Cina per la risoluzione del contratto con uno dei due intermediari che negoziavano il marchio dell’Inter in Estremo Oriente a condizioni particolarmente favorevoli. Con questo contratto sono venuti a mancare ben 25 milioni all’anno, una somma esorbitante, simile a quella di una grande sponsorizzazione di un’azienda multinazionale“.

Inter, Zhang a caccia di un top sponsor

La creazione della media company della Lega Serie A con il probabile ingresso della cordata guidata dal fondo Cvc (si stima un affare da 1,6 miliardi per il 10% e 1,1 mld cash al momento del closing) è comunque certamente un'ottima notizia per l'Inter e per il calcio italiano in genere. I nerazzurri sono inoltre a caccia di nuovo main sponsor e si punta a trovare un partner da 30 milioni di euro all'anno. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Hisense, colosso cinese degli elettrodomestici.