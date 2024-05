Inter, Carlo Marchetti presidente con Oaktree?

Carlo Marchetti potrebbe diventare il nuovo presidente dell'Inter entrata nell'era Oaktree. Alcuni manager del fondo americano - Alejandro Cano, Katherine Ralph (per la parte legale), Renato Meduri (area “Opportunies”) e Carlo Ligori (settore investimenti) - hanno fatto visita alla sede nerazzurra per conoscere chi lavora in società e per un primo colloquio con Simone Inzaghi. Intanto si avvicina il primo cda, previsto per il 4 giugno e si ragiona sulla nomina del nuovo presidente interista, che, come detto, stando ai rumor di queste ultime ore, vede Carlo Marchetti in pole position.

Inter, chi è Carlo Marchetti: candidato numero 1 come presidente con Oaktree

Carlo Marchetti è notaio milanese, tifoso nerazzurro e già presente nel Consiglio dell'Inter negli ultimi tre anni (scelto da Oaktree, insieme ad Amedeo Carassai, come amministratori indipendenti). Nato a Milano il 27 dicembre 1973 - è figlio di Piergaetano Marchetti, super consulente di Guido Rossi nella creazione della Consob e presidente RCS per otto anni - lavora nell'omonimo studio notarile occupandosi di diritto societario, finanziario e bancario esercitando la professione dal 2004. E' autore di diverse pubblicazioni sul diritto contrattuale e societario comparato professore ordinario di diritto privato comparato all'Università degli Studi di Milano.

Carlo Marchetti è anche presidente di Fondazione di Comunità Milano, Check Point (società che si occupa di edizione di musica stampata e di spartiti) e Xgen Venture ( società di gestione di fondi di venture capital) oltre ad essere nel CdA di Agrati Group (multinazionale del settore dei sistemi e componenti di fissaggio), Colussi (azienda che detiene i brand Gran Turchese e Misura, storico sponsor dell’Inter) e Goglio (progettazione e sviluppo di sistemi completi per l’imballaggio),