Inter, distrazione alla coscia per Sanchez: Europa League finita?

Tegola per l'Inter: si è infortunato Alexis Sanchez, per il cileno una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra che gli rende impossibile il recupero per il match contro lo Shakthar e molto difficile l'eventuale finale contro Siviglia o Manchester United. Visitato a Duisburg dopo il guaio avuto durante la gara contro il Bayer Leverkusen: Alexis, fresco di nuovo contratto con i nerazzurri fino al 2023, si era fatto male dopo un recupero ma era comunque rimasto in campo. Che la situazione potesse essere grave si era capito subito, la conferma dell’infortunio è una grana non da poco per Antonio Conte.