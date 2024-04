Inter, Dimarco-Alexis Sanchez: Empoli ko. Bastoni: "Vogliamo vincerle tutte"

Inter, Dimarco-Alexis Sanchez: l'Empoli va ko

L'Inter batte l'Empoli 2 a 0 nel Monday Night della 30° giornata di serie A e mantiene la testa della classsifca con 14 punti di vantaggio sul Milan secondo. Lo scudetto della seconda stella è sempre più vicino per i nerazzurri. A sbloccare la partita è stato Federico Dimarco al quinto minuto del primo tempo: liberato in area da Bastoni dopo una partenza in posizione dubbia di Thuram, segna con un sinistro in controbalzo. Il raddoppio per i nerazzurri arriva con Alexis Sanchez all'81esimo: servito in maniera perfetta da Dumfries, il cileno appogga in rete da due passi.

Inter, Bastoni, mai facile dopo sosta, vogliamo vincerle tutte

"Vincere dopo la sosta non è mai semplice, siamo usciti da un momento in cui si è accusata un po' di stanchezza". Queste le parole di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla vittoria interna per 2-0 contro l'Empoli. "Siamo partiti forte, volevamo far capire che non ci sarebbe stato spazio ad un Empoli che ha comunque qualità e al quale auguro di salvarsi. Siamo contenti - ha detto Bastoni - perché veniamo da una sosta durante la quale molti sono stati in giro per il mondo, non è mai facile fare punti dopo un periodo così. Tante partite giocate, molta stanchezza, un piccolo stacco l'abbiamo avuto, ma la nostra ambizione resta quella di vincere tutte le partite. Scudetto nel derby? Ci interessa solo vincerlo - ha sottolineato il difensore -, quando e come importa poco. Bisogna continuare a giocare così per questi tifosi che sono sempre in tanti allo stadio. Inter e Nazionale? Ci sono allenatori diversi, anche se l'armonia è simile da entrambe le parti".

Inter, Farris: "Scudetto nel derby? Lo vogliamo il prima possibile"

Simone Inzaghi rimane senza voce e a parlare dopo la vittoria dell'Inter contro l'Empoli va il suo vice Massimiliano Farris: "Uno sfizio da toglierci da qui alla fine del campionato? Vorrei togliermeli tutti - le sue parole a Dazn -. A parte gli scherzi, onestamente non abbiamo mai parlato della partita in cui vincere lo scudetto. Ne mancano ancora otto, dobbiamo ancora fare bene per arrivare al nostro obiettivo. Sicuramente vogliamo arrivare allo scudetto il prima possibile. Ora pensiamo a fare una bella partita a Udine, sperando di vincere senza subire gol". Sulla prova di Barella e l'andamento della partita: "Ha fatto una stagione di altissimo livello, è rientrato alla grande dopo il gol in Nazionale. Abbiamo gestito bene il primo tempo, ma in realtà siamo andati meglio nel secondo e le sostituzioni ci hanno dato una grande mano". Si torna sul caso Acerbi e sulla scelta di schierarlo titolare: "L'ultima decisione la prende sempre il mister, c'è stato un bel tumulto, abbiamo parlato con lui e quando ci ha detto di non aver mai pronunciato quelle parole ci siamo schierati tutti dalla sua parte. Lo conosco dai tempi della Lazio, è un bravissimo ragazzo e assolutamente non un razzista. Speriamo che il capitolo sia chiuso", le parole del vice di Simone Inzaghi. La difesa nerazzurra si è dimostrata anche questa volta un bunker quasi inespugnabile: "Vuol dire che i ragazzi hanno qualità, noi diamo le idee, ma gli strumenti per suonare lo spartito ce li hanno loro. I nostri difensori hanno grande mobilità, inoltre vengono sempre coperti dai centrocampisti. È un lavoro di squadra che stiamo portando avanti bene". Lautaro è un po' appannato dopo una stagione straordinaria: "Aveva un po' di stanchezza, è arrivato per ultimo e dalla trasferta più lontana. Tutti cercano di fornirgli palloni per fare gol, una partita o due di appannamento ci sta, non si può discutere. Il lavoro che fanno lui e Thuram, ma anche Sanchez e Arnautovic, ci dà una grossa mano in fase di non possesso".

Inter-Empoli 2-0 Tabellino

Inter (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, A. Bastoni (31' st Dumfries); Darmian, Barella, Calhanoglu (23' st Asllani), Mkhitaryan (38' st Frattesi), Dimarco (23' st Carlos Augusto); Lautaro (31' st Sanchez), Thuram. A disp.: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Sensi, Klaassen, Buchanan. All.: S. Inzaghi

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (37' st Cancellieri), Zurkowski, Marin, S. Bastoni (28' st Fazzini), Pezzella (28' st Cacace); Cambiaghi, Niang (37' st Destro). A disp.: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Kovalenko, Shpendi, Caputo, Cerri. All.: Nicola