L'Inter travolge la Lazio 6-0 e lancia un messaggio al campionato

Lazio-Inter 0-6, nerazzurri travolgenti a Roma

Più di una vittoria, più di un messaggio alle rivali, il travolgente successo dell'Inter nel match scudetto della giornata contro la Lazio è un vero e proprio ruggito, il segnale del leone pronto a far sapere alle rivali chi è il più forte.

Eppure l'inizio del match aveva visto i padroni di casa mettere in difficoltà i campioni d'Italia con le folate di Noslin, Pedro e Zaccagni con i nerazzurri costretti in difesa pur senza grossi rischi. La svolta con il rigore arrivato dopo l'infortunio di Gila che ha portato al crollo delle certezze della squadra di Baroni. Dopo il gol di Chalanoglu infatti i nerazzurri hanno trovato calma, gioco e quegli spazi che per 30' erano parsi introvabili.

L'azione del raddoppio è una sintesi dell'Inzaghi-pensiero calcistico: palla recuperata, inserimento dell'estero (Dumfries) e cross per l'esterno opposto (Di Marco) che al volo supera Provedel.

La ripresa è stato di fatto un monologo nerazzurro con le reti di Barella (gran gol da fuori area), Dumfries (stacco imperiosodi testa), Carlos Augusto ed infine Thuram.

La Lazio esce piuttosto ridimensionata ma la mano di Baroni comunque anche oggi si è vista soprattutto nell'ultima mezz'ora. Dell'Inter, che dire. La prestazione di oggi ha sorpreso anche il più sfegatato dei tifosi per una squadra che anche oggi ha visto un Lautaro Martinez non ancora uscito dalla crisi.

Il messaggio al campionato è chiaro: l'Inter c'è.