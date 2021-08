Inter, Lukaku già dimenticato dai tifosi. Cancellato il murale a lui dedicato

Inter, Lukaku già dimenticato dai tifosi. Cancellato il suo murale

I tifosi dell'Inter hanno già dimenticato Romelu Lukaku. Il bomber belga che li ha portati alla conquista dello scudetto con Conte in panchina è ormai prossimo a firmare con il Chelsea. Al club nerazzurro andranno 115 milioni di euro e la dirigenza è già alle prese con il nome del possibile sostituto. Quasi certo l'arrivo di Dzeko dalla Roma, ma si cerca anche un altro attaccante.

Piacciono Correa della Lazio, Vlahovic della Fiorentina e Zapata dell'Atalanta. Intanto i tifosi nerazzurri non hanno perso tempo e dopo la notizia del passaggio di Lukaku al Chelsea hanno subito rimosso il murale a lui dedicato, con San Siro e la Curva nord alle spalle. Dopo Hakimi, un'altra illustre cessione in casa Inter e il mercato in uscita potrebbe non essere ancora finito.