Inter-Milan: Gabbia super, Pulisic-Reijnders illuminano. Calhanoglu-Mkhitaryan male. E Lautaro... Promossi&Bocciati

INTER-MILAN 1-2 I PROMOSSI

Matteo Gabbia voto 9 - Cuore (Milan) e attenzione in fase difensiva (in coppia con Tomori che gioca con personalità, ma tiene Lautaro in gioco sulla rete nerazzurra voto 6-). Il gol di testa con la palla che finisce all'incrocio a pochi secondi dal 90° incendia San Siro facendo impazzire di gioia il popolo rossonero.

Reijnders voto 7,5 - Manda in porta Abraham con un lampo di classe, calcia in modo divino la punizione che porta al gol di Matteo Gabbia e mette in mostra una prova di grande qualità. In mezzo al campo giganteggia con al fianco un Fofana votato al sacrificio e apprezzabile in fase di chiusura (voto 6)

Maignan voto 7 - Thuram si gira 'alla Giroud', ma Magic Mike risponde al diagonale velenosissimo con una parata eccezionale. Zero colpe sul gol dell'Inter

Sommer voto 7 - Leao ci prova di testa a inizio ripresa, ma il portiere svizzero non si fa sorprendere. A metà del secondo tempo si ritrova Rafa (partita tra luci e ombre voto 6-) a due passi, ma disinnesca la sua conclusione. Sui gol del Milan non si può dirgli nulla.

Dimarco voto 7 - Dà il là all'azione del momentaneo pareggio (ben pescato da un'ottima apertura di Barella che si salva nel mezzo naufragio nerazzurro a centrocampo, voto 6,5) e poi la finalizza magistralmente. Tra i più vivaci di un'Inter sottotono.

Pulisic voto 7 - Ruba palla a Mkhitaryan e taglia in due la difesa dell'Inter portando il Milan in vantaggio. Capitan America gioca a tutto campo, non solo guizzi offensivi ma tanto lavoro per aiutare i compagni.

Abraham-Morata voto 6,5 - Tammy corre, lotta, tiene sempre in ansia la difesa dell'Inter e manda in porta Leao (ma Sommer non ci sta). Ha la sola colpa di non trovare il gol quando viene smarcato in modo spettacolare da Reijnders, spedendo di poco fuori il diagonale. Alvaro gioca un po' punta, un po' trequartista, pure mediano quando la squadra ha bisogno di una mano

Lautaro voto 6,5 - Inventa una grande giocata che libera Dimarco sul gol dell'1-1, un paio di conclusioni che non trovano fortuna: il Toro non è sempre brillantissimo, ma la sua prestazione non si può considerare negativa.

Emerson Royal 6+ Ipnotizzato da Dimarco sul gol dell'Inter, poi un secondo tempo di corsa e 'garra'

INTER-MILAN 1-2 BOCCIATI

Thuram voto 5,5 - Un solo il guizzo in diagonale respinto dal miracolo di Maignan

Pavard voto 5 Non contiene Pulisic sul vantaggio rossonero. Mai troppo convincente nel corso del match.

Acerbi voto 5 - Superbo in settimana contro Haaland in Champions, in affanno al cospetto di Abaham nel derby

Mkhitaryan voto 5 - Pulisic gli ruba palla sul gol dell'1-0 milanista. In generale poco brillante

Calhanoglu voto 5 - Vede Pulisic involarsi verso l'area nerazzurra senza riuscire ad opporgli un ostacolo. Sessantatre minuti con in campo un Hakan poco ispirato (al suo posto Asllani voto 5: entra sul terreno di gioco, ma non in partita)

Frattesi voto 4,5 Inzaghi lo inserisce nell'ultima mezz'ora per dare una scossa all'Inter, ma l'ex Sassuolo incide poco o nulla. E si perde Gabbia sul gol del Milan