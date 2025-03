Inter, Milan, Juventus, i numeri dei follower sui social: instagram, facebook, TikTok

Inter, Milan, Juventus, i numeri della sfida sui social

Le grandi società sportive ormai sono delle Media Company oltre che realtà a caccia di successi ed è proprio per questo che anche le big storiche del calcio italiano hanno sviluppato il reparto comunicazione e marketing come mai prima d'ora. Inutile dire che uno dei principali strumenti per questop tipo di attività siano i social network; tra Instagram, facebook e TikTok (oltre a tutte le altre) la caccia ai follower ed ai "like" è fondamentale perché vale milioni di euro.

Ecco quindi l'analisi sulla forza numerica e social di Juventus, Milan ed Inter, le grandi del nostro calcio; quelle con il maggior seguito di tifosi in Italia e nel mondo. Una sfida che vede i bianconeri prevalere sui rivali.

Inutile dire che l'andamento sportivo influisce molto sia nel numero di follower che nelle interazioni e nel sentiment, come ci conferma Domenico Giordano fondatore di Arcadiacom.it che segue con le sue analisi salite e discese dei top team del nostro calcio. "Certo, molto dipende dai risultati sportivi ma anche dalla tipologia di social dove il pubblico cambia. Su TikTok gli account del Milan e della Juventus dal 1° al 24 marzo guadagnano rispettivamente 100 mila nuovi follower, menre quello dell'Inter non ha fatto registrare incrementi.

Questo malgrado il campo dica l'esatto contrario. Su Instagram invece gli account del Milan e della Juventus perdono rispettivamente -23.778 follower (Milan) e -107.221 (Juventus), mentre quello dell'Inter incrementa i nuovi follower di +20.725 unità. Su Facebook gli account del Milan e della Jiuventus perdono rispettivamente -2.276 follower (Milan) e - 30.816 (Juventus), mentre quello dell'Inter incrementa i nuovi follower di +68.349 unità. Infine, per quanto riguarda X, forse il meno utilizzato per la sua stessa natura e scopo dalle società sportive, gli account del Milan e della Jiuventus perdono rispettivamente -935 follower (milan) e - 2.518 (juventus), mentre quello dell'Inter incrementa i nuovi follower di +364 unità".

I numeri

INTER

Instagram: 12,9 mln di follower

facebook: 32 mln di follower

TikTok: 14,5 milioni di follower

MILAN

Instagram: 17,4 mln di follower

facebook: 29 mln di follower

TikTok: 19,8 milioni di follower

JUVENTUS

Instagram: 60,1 mln di follower

facebook: 47 mln di follower

TikTok: 39,3 milioni di follower