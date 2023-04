Inter-Milan semifinale di Champions. Zhang: "Derby una rivincita". E Lautaro..

Inter-Benfica 3-3, semifinale di Champions League: derby contro il Milan

A tredici anni di distanza dall’ultima volta l’Inter approda nuovamente in semifinale di Champions League, pareggiando con il Benfica dopo lo straordinario successo ottenuto a Lisbona nella gara d’andata (2-0, ndr). Stavolta a San Siro finisce 3-3 grazie alle reti di Barella, Lautaro e Correa per i nerazzurri, e di Aursnes, Antonio Silva e Musa per i portoghesi, che evitano inutilmente un altro ko proprio nel finale. È comunque trionfo totale per la squadra di Inzaghi, che continua a togliersi soddisfazioni in Europa in attesa di tornare a far bene in campionato. Adesso intanto sale l’attesa per il super derby con il Milan che decreterà la finalista italiana di Champions: chi vincerà si giocherà poi il titolo ad Istanbul contro la vincente di Real Madrid-Manchester City.

Inter-Milan in semifinale di Champions. Zhang: "Derby? Sarà una rivincita"

"Significa tanto essere in semifinale, abbiamo iniziato da lontano con giocatori che non hanno mai vinto nulla in Europa - ha spiegato Steven Zhang ai microfoni di Prime Video dopo aver eliminato il Benfica in Champions -. Significa tanto per lo staff per tutti noi". Il derby contro il Milan? "Sarà una rivincita, per ciò che è successo in passato e per l'anno scorso. Siamo pronti". Il quarto posto in campionato per qualificarsi alla prissima Champions? "Fino alla fine della stagione ogni partita sarà per noi come una finale. In campionato la squadra deve fare di tutto, come in Champions. Sontento per Correa, non segnava da tanto e sono davvero felice per lui. Ero commosso. Lasciare il club? Abbiamo lavorato per far vincere questo club. Al momento non stiamo parlando con nessuno, siamo concentrati per andare avanti".

Inter-Milan, Lautaro: "Mondiale e Champions League, voglio vincere tutto"

Nella tua testa c'è il pensiero Mondiale più Champions League? "Gioco a calcio per vincere tutto, per ora siamo felici di essere in semifinale, un posto che il club merita", spiega Lautaro Martinez a Prime Video. L'attaccante argentino ha segnato di uno dei gol nerazzurri nel 3-3 con il Benfica che fa volare l'Inter in semifinale di Champions League. Ora sarà un doppio scontro con il Milan: "Il derby è sempre una partita speciale, sappiamo cosa significa. Ora recuperiamo punti in campionato, poi pensiamo alla Champions". Lautaro fa una dedica: "Felicità e orgoglio di rappresentare questo grande club. Sono felice per la mia famiglia, un abbraccio a mio fratello che si è infortunato, questo è per lui".

Inter-Milan in semifinale di Champions League, Inzaghi: "Derby uno stimolo in più"

Simone Inzaghi e la sua Inter sono in semifinale di Champions League. Eliminato il Benfica con il 3-3 di San Siro che arriva dopo il 2-0 di Lisbona: "C'è grande felicità, è una serata importante per tutta l'Inter - le parole del tecnico dell'Inter a Prime Video -. Abbiamo fatto una grande partita e meritato nel doppio confronto con una squadra di qualità, che aveva perso solo 2 partite prima di incontrarci. È una semifinale ampiamente meritata, era un sogno ma adesso ci siamo e la vivremo alla grande. Sono felice per i ragazzi, per il cammino fatto. Siamo partiti da un girone difficilissimo, ma siamo stati bravi, uniti insieme ai nostri tifosi, anche questa sera straordinari. Riviviamo serate che mancavano da tanti anni a questa squadra". Adesso ci sarà il Milan: "Trovarli di fronte è un grande traguardo, il derby sarà uno stimolo in più", spiega a Sky Sport. Inzaghi ha parlato delle critiche ricevute nelle ultime settimane per i risultati negativi in campionato: "A volte ci stanno, a volte sono suggerite... Sono in questo mondo da tanti anni e so come va, ma sono concentrato su serate come queste. Poi il discorso si è spostato sul campo, sui gol incassati nel finale e sulla gestione degli attaccanti: "Sul primo gol è stato molto bravo Antonio Silva, sul secondo i miei mi han detto di aver sentito un fischio, pensavano fosse finita. L'obiettivo è avere tutti e quattro gli attaccanti a disposizione, che stiano bene, ed è successo solo nell'ultimo mese. Il calendario è proibitivo con semifinale di Champions e Coppa Italia, tutti mi stanno grande una mano".

Simone Inzaghi (foto Lapresse)



Inter-Benfica 3-3: Barella, Lautaro e Correa firmano il tris per la semifinale contro il Milan

La primissima occasione del match arriva a ridosso del quarto d’ora di gioco e corrisponde al gol del vantaggio nerazzurro: Barella s’incunea in area dopo un tocco di Lautaro, sterza e rientra sul sinistro disegnando una traiettoria straordinaria che si spegne direttamente sotto l’incrocio. Al 33’ viene annullato il gol del possibile raddoppio di Lautaro, reo di aver spinto un avversario su un cross al bacio di Dzeko, poi al 38’ i portoghesi trovano il pareggio riaprendo parzialmente il discorso: traversone perfetto di Rafa Silva dalla destra, Aursnes prende il tempo a Dumfries e di testa firma l’1-1. Nelle prime battute della ripresa la squadra di Inzaghi sembra preoccuparsi più di difendere soffrendo qualcosina di troppo, ma al 66’ ci pensa Lautaro a far tornare la tranquillità a San Siro con il gol del 2-1 su assist di Dimarco. A questo punto il Benfica sembra accusare la botta e al 78’ il neo entrato Correa ne approfitta per infliggere il colpo del definitivo ko, indovinando un bel destro a giro sul secondo palo che colpisce il legno prima di entrare. Nel finale, dopo un palo colpito da Neres, i portoghesi la pareggiano sul 3-3 con Antonio Silva e Musa, ma i loro gol sono assolutamente inutili nell’economia della doppia sfida.

Milan-Inter, oltre 200 derby in competizioni ufficiali

Sono 4 sino ad oggi le sfide fra Milan e Inter nelle Coppe. Nel 2003 i due club milanesi si sono incontrati in semifinale, la gara di andata è terminata 0-0 mentre quella di ritorno 1-1, gol di Shevchenko (45’+1’) e Martins (84’). Il Milan è andato in finale per vantaggio di gol fuori casa e ha vinto la Coppa ai rigori contro la Juve. Nel 2005 il derby si gioca ai quarti di finale: l’andata è terminata 2-0 per il Milan, gol di Stam (45’) e Shevchenko (74’), il ritorno 0-3 per il Milan a tavolino. In totale, il Milan ha segnato 2 gol in casa e 1 fuori casa. Il Milan detiene il record italiano di Champions League (7), l’Inter ne ha conquistate 3. In Supercoppa, sono due i confronti tra le squadre. Nel primo datato agosto 2011, è il Milan ad avere la meglio: vinse 2-1 sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio di Sneijder. L'ultimo confronto di coppa in ordine di tempo, quello andato in scena e gennaio 2023 in Arabia Saudita, è stato vinto dall’Inter per 3-0 (gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro). Questa è stata solamente la terza Finale in cui Milan e Inter si sono affrontati dopo quella in Coppa Italia nel 1977 e quella in Supercoppa Italiana nel 2011: i rossoneri hanno vinto le due precedenti nei 90 minuti, segnando esattamente due reti in entrambe.

In totale, nelle competizioni ufficiali, tutti i derby tra Inter e Milan finora sono stati 235, con il bilancio che vede in vantaggio i nerazzurri per 86 successi a 79; 69 pareggi completano il quadro tra tutte le competizioni. Nello specifico delle singole competizioni, in Serie A i derby di Milano sono stati 179, con i nerazzurri a quota 69 vittorie e i rossoneri a 55. I pareggi sono stati 56. Considerando tutte le competizioni, negli ultimi nove derby tra Inter e Milan i nerazzurri hanno vinto nel 56% delle occasioni (cinque): due pareggi e due vittorie rossonere completano il parziale. Lautaro Martinez è salito a quota sette gol contro il Milan, diventando il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter nel derby di Milano, dopo Stefano Nyers (11). Rafael Leão è il primo giocatore portoghese ad avere trovato il gol nella storia del derby della Madonnina considerando tutte le competizioni.