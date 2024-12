Inter-Milan verso gli ottavi, Juventus-Atalanta nei guai Champions, la situazione a 2 giornate dalla fine

Quattro squadre qualificate direttamente agli ottavi di Champions League? Possibile, ma oggettivamente difficile. A due giornate dalla fine di questa prima fase, i bookmakers ci credono, però la sensazione è che portarne 2 tra le prime 8 (Inter e Milan) con le altre 2 ai playoff (Juventus e Atalanta) è una prospettiva più probabile. Detto che 'la palla è rotonda' e 'del doman non v'è certezza' (eliminazione del Bologna a parte) vediamo intanto le quote della Snai.

Champions, Inter e Milan agli ottavi per i bookmakers

L’Inter, nonostante il primo ko stagionale in Champions sul campo del Bayer Leverkusen (Thuram-Lautaro-Tarei anestetizzati dalla ragnatela di Xabi Alonso), secondo quanto riporta Agipronews, ha messo da parte un discreto bottino di punti e continua a viaggiare a bassa quota, offerta a 1,10. Vittoria preziosissima sulla Stella Rossa per il Milan (grazie al gol di Abraham nel finale, poi lo sfogo di Fonseca nel dopo partita), ora a 12 punti in classifica e con un calendario agevole di qui alla fine: i rossoneri agli ottavi si giocano a 1,70.

Champions, Juventus e Atalanta sperano negli ottavi - Le quote dei bookmakers

La Juventus dopo il 2-0 contro il Manchester City fa un passo avanti nel segno di Vlahovic e McKennie. La quota per un posto nelle prime 8 si è più che dimezzata, passando da 7,50 a 3. L’Atalanta gioca un grande calcio (Ederson-Lookman-De Ketalere brillano nelle notte di Champions), ma perde in casa contro il Real Madrid e pur avendo gli stessi punti dei bianconeri (11) è vista a 6 nella top-8.

Champions a una squadra italiana? Forse l'Inter (ma è difficile - Le quote dei bookmakers)

Italia più indietro nelle quote per la vittoria finale della Champions League. L’Inter è salita da 10 a 14 su Planetwin365, mentre l’Atalanta è in lavagna a 28, la Juventus paga 34 e il Milan 51. In pole position c'è sempre il Liverpool, offerto a 5 su William Hill e bet365, seguito a 7 da Arsenal e da un Real Madrid rinvigorito dalla vittoria di Bergamo. Nonostante la crisi, accentuata dal ko con la Juventus, il Manchester City di Guardiola resta tra le favorite a 7,50, in compagnia del Barcellona.

Champions League: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna - situazione classifica / calendario

A due giornate dalla fine della prima fase di Champions League, la classifica si sta delineado in vista della fase a eliminazione diretta. Le prime 8 sono qualificate direttamente agli ottavi, mentre dalla 9a alla 24a dovranno affrontarei playoff. Attualmente l'Inter è nella prima fascia, mentre Milan, Atalanta e Juventus sono a ridosso, con i rossoneri più avanti e con un calendario che incoraggia la speranza di qualificazione diretta. Il Bologna è virtualmente eliminato: anche vincendo le ultime due gare difficilmente rientrerebbe con 8 punti tra le migliori 24.

CLASSIFICA E CALENDARIO (in maiuscolo le partite in casa)

Liverpool 18 (+12 dif. reti): LILLA, Psv

Barcellona 15 (+14): Benfica-ATALANTA

Arsenal 13 (+9): DINAMO ZAGABRIA-Girona

Leverkusen 13 (+7): Atletico Madrid-SPARTA PRAGA

Aston Villa 13 (+6): Monaco-CELTIC

Inter 13 (+6): Sparta Praga-MONACO

Brest 13 (+4): Shakhtar-REAL MADRID

Lille 13 (+3): Liverpool-FEYENOORD

Borussia D. 12 (+9): Bologna-SHAKHTAR

Bayern M. 12 (+9): Feyenoord-SLOVAN BRATISLAVA

Atletico M. 12 (+4): LEVERKUSEN-Salisburgo

Milan 12 (+3): GIRONA-Dinamo Zagabria

Atalanta 11 (+9): STURM GRAZ-Barcellona

Juventus 11 (+4): Bruges-BENFICA