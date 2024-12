Inter, Thuram-Lautaro-Taremi anestetizzati dal Leverkusen. Ma ottavi di Champions vicini: cosa manca per la qualificazione

Inter, Thuram-Lautaro-Taremi anestetizzati dal Bayer Leverkusen

L'Inter come il Milan: a Leverkusen è sconfitta per 1-0 dopo una partita complicata nella quale i nerazzurri non sono riusciti a liberarsi della ragnatela costruita dal Bayer di Xabi Alonso. Tanta difesa e poca qualità di gioco per i campioni d'Italia, che hanno incassato il primo gol stagionale in Champions (in 6 partite giocate) e non sono riusciti a costruire un tiro nello specchio della porta degli avversari.

La coppia di attaccanti partiti dal primo minuto, Taremi-Thuram (voto 5,5) è stata anestetizzata dalla difesa tedesca e Lautaro (voto 5,5) non è riuscito a dare la scossa quando è subentrato al francese al 21° della ripresa. In difesa Sommer (voto 6) può poco sul gol di Mukiele, meno preciso del solito Bastoni (voto 5,5), mentre il più brillante è stato De Vrij (voto 6,5). In difficoltà Carlos Augusto (voto 5) che non sfonda a sinistra e soffre Frimpong quando deve difendere. In mezzo Calhanoglu (voto 6) fa il suo pur senza trovare la giocata che illumina, mentre Zielinski (voto 5) è poco incisivo e Frattesi (voto 5,5, meglio Barella quando entra al 66°) vive una serata in sofferenza

Inter, cosa manca per la qualificazione agli ottavi di Champions

Ora la Champions League si ferma fino a gennaio L'Inter andrà in trasferta sul campo dello Sparta Praga (l 22/1) e chiuderà a San Siro contro il Monaco (il 29). La squadra nerazzurra ha 13 punti in 6 partire e con due vittorie sarebbe sicura di conquistare gli ottavi, ma potrebbero bastarne anche con u successo e un pari in due impegni alla portata della squadra campione d'Italia.

