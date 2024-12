Atalanta ed Inter, doppia sconfitta in Champions League

Serata amara per Inter e Atalanta

Doppia sconfitta per le due squadre italiane impegnate stasera in Champions League; Inter e Atalanta infatti devono soccombere al termine però di due partite differenti.

Bayer Leverkusen-Inter 1-0

La squadra di Simone Inzaghi subisce la prima rete e la prima sconfitta in questa fase a girone unico; sconfitta per certi versi casuale, vista l'azione del gol tra mille rimpalli arrivata al 90', ma per altri versi meritata. I nerazzurri infatti hanno deluso sul piano del gioco in particolare nel secondo tempo chiuso senza nemmeno un tiro in porta.

I tedeschi dal canto loro non è che abbiano fatto molto di più. Hanno tenuto la palla con una serie di passaggi attorno l'area dell'Inter senza mai creare pericoli fino all'ultimo minuto. Un cross deviato, un'incertezza di Di Marco (entrato nella ripresa in maniera pessima), un rimpallo che regalava a Mukiele una palla solo da spingere in porta.

La sconfitta di certo non pregiudica il cammino di lautaro e compagni ma di certo la prestazione è stata davvero deficitaria.

Atalanta-Real Madrid 2-3

Tutt'altra serata a Bergamo dove l'Atalanta esce a testa altissima al termine di una gara piena di gioco, ritmo ed emozioni. Chi sperava in un Real in crisi si è dovuto ricredere in fretta; fin dal principio i due blancos più discussi, Bellingham e Mbappé, hanno giocato forse la loro miglior partita della stagione dando credito alle dichiarazioni della vigilia di Ancelotti che aveva avvertito tutti: "Guai a dare per morto il Real".

Si parte forte con Mbappé subito pericoloso e poi decisivo con uno stop a seguire che ha tagliato fuori la difesa bergamasca per il gol dell'1-0. L'Atalanta però qui cominciava a dare segni della propria crescita con una reazione veemente che hanno offerto occasioni da gol soprattutto a Lookman. Anche gli spagnoli, in un vorticoso susseguirsi di occasioni e colpi di scena, hanno avuto la palla del 2-0, non sfruttata. Nel recupero del primo tempo arrivava il pareggio di De Ketelaere su rigore.

Se possibile il ritmo aumentava nel secondo tempo. Il Real, che intanto ha perso Mbappé per infortunio, scatenava le sue stelle: Bellingham ha dato spettacolo in tutto il campo (suo il gol dell'1-3) preceduto dalla rete di Vinicius favorito da un fortunoso rimpallo. Qui la Dea però ha ritrovato coraggio e gioco arrivando alla rete del 2-3 con Lookman fino all'occasione clamorosa del pareggio capitata a Retegui in pieno recupero che purtroppo non ha trovato l'impatto con il pallone.

Sconfitta amara ma resta per Gasperini la soddisfazione di aver visto i suoi giocare alla pari con i campioni in carica.