Inter Milano e nuovo logo: rivoluzione nerazzurra. Ecco di cosa si tratta

Inter Milano e nuovo logo: rivoluzione nerazzurra in arrivo. Il nuovo marchio sarà minimale e incentrato sulle lettere I e M

Anche il calcio tanto affezionato alla tradizione deve assecondare le nuove regole della finanza e del marketing. Molte squadre in altre campionati esteri, come ad esempio il Lipsia e il Salisburgo dopo essere state acquistate dalla Red Bull, hanno cambiato denominazione. L'Inter non cambierà invece nome (come è stato riportato su alcuni siti in queste ore) ma da marzo avrà un nuovo logo. E non solo. Vediamo di spiegare le novità, le mosse di marketing legate al club nerazzurro.

Inter cambia logo: tutte le novità

La ragione sociale resterà Football Club Internazionale Milano, ma il nome slogan associato al nuovo logo sarà "Inter Milano" in assonanza con il nome del club in inglese "Inter Milan".

Lo storico logo disegnato nel 1908 da Giorgio Muggiani, come ha fatto la Juventus nel 2017, diventerà più minimale e sarà incentrato sulle lettere "I" e "M". Il Duomo sarà sostituito da simboli più in linea con la Milano moderna come i grattacieli (ammiccando alla 'nuova' Milano, quella dei grattacieli di Porta Nuova e City Life). La presentazione dovrebbe avvenire in vista del compleanno del club nerazzurro (il 9 marzo).

Alessandro Antonello, ad corporate dei nerazzurri ha chiarito all'Ansa: "L'Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui nostri valori storici, che ha l'obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano".

Ci chiameremo INTER MILANO e cambieremo logo da Marzo, cosa ne pensate?#inter #fcinter #fcintermilano pic.twitter.com/jiVMIrRv2h — Franz|INTERista (@franzinterista) January 18, 2021

Pare inoltre che alcuni tifosi celebri dell'Inter saranno coinvolti nella promozione del nuovo logo. A cambiare potrebbe anche lo sponsor tecnico (si parla di Evergrande per sostituire Pirelli). Tutti questi cambiamenti potrebbero diventare effettivi il 9 marzo 2021, anniversario dei 113 anni del club.

Dallo store di San Babila: conferme sul brand Inter Milano. pic.twitter.com/WcLtsQpaut — Eugenio Della Chiara (@edcguitar) January 18, 2021

Inter: rivoluzione societaria

La possibile rivoluzione d'immagine prospettata dalla Gazzetta arriva curiosamente in un momento in cui la proprietà dell'Inter potrebbe passare di mano. Suning, anche a causa del taglio agli investimenti all'estero da parte delle aziende cinesi imposto da Pechino, ha confermato di essere in trattativa con BC Partners per l'acquisto di una quota minoritaria del club ma il fondo inglese nel corso del 2021 potrebbe tentare la scalata diventandone proprietario.