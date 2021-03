Inter-Mohammad bin Salman conferme. Sponsor: sito a luci rosse, che offerta

Inter-Mohammad bin Salman conferme dall'Inghilterra

Mohammad bin Salman fa sul serio per l'Inter. Il fondo Pif (Public Investment Fund) vuole sbarcare nel calcio. Nei giorni giorni scorsi si era parlato di un ingresso con il 30% di quote del club nerazzurro. Ora in Inghilterra, vengono rilanciate le voci per un interesse e, secondo il Sun, si tratta sulla base di una valutazione complessiva di 990 milioni di euro (mentre l'ingresso di minoranza porterebbe in dote 300 milioni).

Mohammad bin Salman in pressing per l'Inter (e addio Newcastle)

"I sauditi si sono avvicinati all'Inter circa una settimana fa", viene raccontato. Sottolineando che "hanno tanta forza per farsi carico dei debiti dell'Inter". Non è la prima volta che il fondo dell'Arabia Saudita prova a sbarcare nel mondo del pallone: in estate fu vicino al Newcastle. Poi l'affare rallentò e ora pare sfumato del tutto: è l'Inter in cima ai pensieri di Mohammad bin Salman e del suo fondo. "Visto che non è possibile rilevare due club contemporaneamente, sembrano aver rinunciato al Newcastle".

Ci fu una voce anche legata alla Roma nei mesi scorsi, ma i discorsi tra Pallotta e Friedkin erano in stato troppo avanzato. Ora questa occasione legata all'Inter: brand importante a livello mondiale, club pronto a vincere uno scudetto (a distanza di 11 anni dall'ultimo trionfo, nell'anno del Triplete) e ormai rientrato nel giro della squadre Champions. L'ingresso nella società nerazzurra lancerebbe la sfida calcistica da parte di Mohammad bin Salman alle proprietà di Qatar ed Emirati Arabi Uniti che guidano PSG e Manchester City. Se Pif avanza, Bc Partners non indietreggia. Per alcuni un indizio sul fatto che il fondo inglese non abbia desistito nasce da una sponsorizzazione apparsa a San Siro: tra i marchi che scorrono a bordocampo è apparso Dental Pro. l’azionista di maggioranza del gruppo odontoiatrico italiano è il fondo di private equity Bc Partners...

Inter, super offerta di un sito per adulti come sponsor post Pirelli

Intanto il 30 giungo 2021 scadrà il contratto tra l'Inter ed Pirelli, secondo "The Sun" il sito a luci rosse Stripchat vuole diventare il nuovo main sponsor dei nerazzurri. Offerta da 23 milioni di euro: in tempi di pandemia sono tanti soldi, ma trapela scetticismo sulla possibilità che venga accettata la proposta che porti ad avere sulla maglia nerazzurra un sito per adulti.