Inter-Napoli, Antonio Conte furia contro la Var, aveva ragione? "Contatto Anguissa-Thuram sotto standard dei rigori, ma..."

Inter-Napoli, Conte furia contro il Var

Il rigore concesso all'Inter contro il Napoli (poi comunque fallito da Çalhanoğlu) per un contatto tra Anguissa e Dumfries, ha fatto arrabbiare Antonio Conte, che a fine partita ha messo in discussione il modo in cui viene utilizzata la Var e il protocollo arbitrale relativo alla correzione degli errori commessi dai direttori di gara di Serie A. "Che significa che il Var non poteva intervenire? È un qualcosa che mi fa veramente incazzare: il Var dovrebbe correggere gli errori o valutare situazioni sfuggite alla vista dall'arbitro. Usato così crea solo retropensieri da parte di tutti... Se c'è un errore, come nel caso del rigore concesso, il Var deve intervenire, non confermare la decisione (sbagliata) dell'arbitro. E deve valere per tutti, non solo quando avviene contro di noi", le parole del mister salentino.

Inter-Napoli, Damato a Open Var: "Contatto Anguissa-Thuram leggero, ma rigore non inventato. Var non può intervenire"

Il componente della CAN, Antonio Damato, ospite della puntata di "Open VAR" in onda domenica sera su Dazn ha spiegato: "Il VAR è uno strumento importante che ha aiutato il calcio a migliorare, ma c'è un protocollo e va rispettato. Può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore dell'arbitro. Il contatto di Anguissa su Thuram è leggero, al di sotto degli standard dei rigori che vorremmo vedere, ma non è un rigore inventato, il contatto c'è e quindi il VAR non può intervenire. Il rigore viene confermato perché le immagini documentano un contatto che c'è, la decisione è presa dal direttore di gara e il protocollo impedisce al VAR di intervenire, anche perché l'arbitro è in una posizione favorevole. Avrebbe potuto intervenire solo in caso di mancato contatto o simulazione. Detto questo, il contatto è leggero ma non è un rigore inventato"

Inter-Napoli, Marelli: "Var non può intervenire, calcio di rigore molto leggero"

"Il VAR in questi casi non può intervenire, Mariani l'ha valutato nella sua interezza. In verità però il calcio di rigore è molto leggero, non c'è niente più di una gamba esterna sul polpaccio di Dumfries. Credo che Mariani sia stato preso in contropiede dalla velocità e abbia valutato per il fallo", l'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn sull'episodio che ha portato al rigore per l'Inter contro il Napoli

Inter-Napoli, Cesari: "Il rigore? Mariani vede giusto, l’intensità la decide lui"

"Il protocollo parla chiaro l’intensità e l’entità di una situazione di gioco le decide l’arbitro di campo, se ben posizionato e se non è un chiaro ed evidente errore. Certe volte viene applicato in un modo, altre volte in un altro e questa difformità può dare fastidio. L’episodio è difficile, ma decide l’arbitro: il pallone è libero e lo cercano due giocatori, Mariani è a 5 metri e mezzo e ha la visuale libera. Cosa vede? Che Dumfries cerca il possesso del pallone così come Anguissa, la gamba di Anguissa tocca quella di Dumfries. Mariani vede giusto, l’intensità la decide lui" l'analisi dell'ex arbitro Graziano Cesari a Pressing.