Inter, Napoli, Atalanta: calendario, partite, big match e trappole nella volata scudetto

La classifica è incerta più che mai nella lotta scudetto: l'Inter campione d'Italia comanda con 57 punti, seguita dal Napoli a 56 e con l'Atalanta a 54 con 3 squadre in 3 punti a 12 giornate dalla fine. Può succedere di tutto in una stagione sin qui ricca di colpi di scena. Chi si aspettava un comodo tricolore-bis per i campioni d'Italia in carica è stato sin qui smentito. Di sicuro Napoli-Inter in programma sabato 1 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona (calcio d'inizio ore 18) dirà molto sulla volata per il campionato italiano (soprattutto in caso di successo esterno da parte di Lautaro e compagni), ma certamente non metterà la parola fine nel romanzo dello scudetto.

Anche perchè l'Atalanta di Gasperini, dopo la sorprendente eliminazione ai playoff di Champions League contro il Bruges e quella ai quarti di Coppa Italia con il Bologna, avrà una sola partita a settimana da qui a fine stagione esattamente come il Napoli. L'Inter invece deve giocare almeno la sfida con la Lazio in Coppa Italia (se passa doppa semifinale ad aprile contro il Milan) e quella degli ottavi di Champions contro il Feyenoord (qui il tabellone da qui all'ipotetica finale del 31 maggio a Monaco di Baviera).

Scorrendo il calendario, l'Inter oltre alla trasferta di Napoli, avrà anche quelle contro Atalanta (16 marzo, 20,45), Bologna (weekend del 20 aprile) e Torino (alla terz'ultima), mentre in casa arriveranno Roma (fine settimana del 27/4) e Lazio (17 o 18 maggio). Senza dimenticare, come detto le fatiche di Coppa Italia e Champions.

Il Napoli nel prossimo mese ospita Fiorentina (9/3 ore 20,45) e Milan (30 marzo o 1 aprile) mentre la settimana successiva andrà a Bologna. Poi, apparentemente, sembra essere un calendario meno duro delle rivali, ma - si sa - affrontare squadre di medio/bassa classifica in serie A a volte porta a inciampi clamorosi e inaspettati.

L'Atalanta invece ha diverse partite teoricamente complicate: domenica 9 marzo a Torino contro la Juventus, il 16 come detto scontro diretto a Bergamo con l'Inter (20,45), poi una in fila all'altra: Fiorentina (trasferta), Lazio e Bologna (in casa) e Milan a San Siro. Finita qui? No alla terz'ultima arriva la Roma.

Calendario Inter

Inter-Lazio Coppa Italia (martedì 25 febbraio ore 21)

Napoli-Inter 1° marzo ore 18

Feyenoord-Inter mercoledì 5 marzo ore 18,45

Inter-Monza sabato 8 marzo 20,45

Inter-Feyenoord martedì 11 marzo ore 21

Atalanta-Inter domenica 16 marzo ore 20,45

Inter-Udinese 29 o 30 marzo

Parma-Inter 5 o 6 marzo

Inter-Cagliari 12 o 13 aprile

Bologna-Inter 19 o 20 aprile

Inter-Roma 26 o 27 aprile

Inter-Verona 3 o 4 maggio

Torino-Inter 10 o 11 maggio

Inter-Lazio 17 o 18 maggio

Como-Inter 24 o 25 maggio

* Senza contare le possibili semifinali/finale di Coppa Italia, quarti e oltre in Champions

Calendario Napoli

Napoli-Inter 1 marzo ore 18

Napoli-Fiorentina 9 marzo ore 15

Venezia-Napoli 16 marzo ore 12,30

Napoli-Milan 29 o 30 marzo

Bologna-Napoli 5 o 6 aprile

Napoli-Empoli 12 o 13 aprile

Monza-Napoli 19 o 20 aprile

Napoli-Torino 26 o 27 aprile

Lecce-Napoli 3 o 4 maggio

Napoli-Genoa 10 o 11 maggio

Parma-Napoli 17 o 18 maggio

Napoli-Cagliari 24 o 25 maggio

Calendario Atalanta

Atalanta-Venezia 1° marzo ore 15

Juventus-Atalana 9 marzo ore 2045

Atalanta-Inter 16 marzo ore 20,45

Fiorentina-Atalanta 29 o 30 marzo

Atalanta-Lazio 5 o 6 aprile

Atalanta-Bologna 12 o 13 aprile

Milan-Atalanta 19 o 20 aprile

Atalanta-Lecce 26 o 27 aprile

Monza-Atalanta 3 o 4 maggio

Atalanta-Roma 10 o 11 maggio

Genoa-Atalanta 17 o 18 maggio

Atalanta-Parma 24 o 25 maggio