Atalanta-Midtjylland tv-streaming: Sky o tv in chiaro? Champions, dove vederla

Atalanta-Midtjylland tv e streaming: Sky o tv in chiaro? Dove vedere la Champions

Atalanta-Midtjylland: vincere per fare un altro passo verso gli ottavi di Champions League. La Dea affronta il fanalino di coda del Gruppo D e va a caccia dei tre punti dopo la vittoria sul campo del Liverpool. La squadra di Gasperini è a quota 7 con l'Ajax (che affronterà nell'ultimo turno), mentre i Reds sono a 9. Ecco una guida veloce per seguire Atalanta-Midtjylland in tv e streaming.

Atalanta-Midtjylland tv Canale 5

Atalanta-Midtjylland in tv su Canale 5. La partita andrà in diretta dalle 21 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Paganin.

Atalanta-Midtjylland tv Sky

Atalanta-Midtjylland in tv su Sky dalle 21: Sky Sport Football (satellite e internet) Sky Sport 254 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca Andrea Marinozzi e commento Massimo Ambrosini (a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi, mentre Diretta Gol a cura di Dario Massara).

Atalanta-Midtjylland streaming

Atalanta-Midtjylland streaming in chiaro sul sito www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset. E anche su Sky Go e Now Tv

Atalanta-Midtjylland probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata.

MIDJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.