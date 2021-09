Atalanta-Sassuolo dove vederla: tv e streaming. Sky o Dazn? News e formazioni

Atalanta-Sassuolo scalda la quinta giornata di serie A. L'anticipo del martedì sera (ore 20,45) vede di fronte la Dea di mago Gasperini (7 punti nelle prime 4 partite) contro gli emiliano di Alessio Dionisi (4 punti sin qui). Duvan Zapata dovrebbe avere il sostegno di Ilicic e Pessina (Muriel ancora out), dall'altra parte squadra a trazione anteriore con Berardi, Djuricic, Boga e Scamacca. Atalanta-Sassuolo dove vederla? Ecco una guida veloce per tv e streaming (oltre alle probabili formazioni).

Atalanta-Sassuolo tv Sky

Atalanta-Sassuolo in tv sarà trasmesso su Sky, telecronaca affidata a Dario Massara, con commento tecnico di Fernando Orsi. Sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Atalanta-Sassuolo Dazn

Atalanta-Sassuolo su DAZN con telecronaca di Gabriele Giustiniani affiancato da Marco Parolo al commento tecnico. Il match sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e sui televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Atalanta-Sassuolo streaming

Atalanta-Sassuolo in streaming non solo su Dazn ma anche su SkyGo (abbonati Sky) e Now (acquistando il pass Sport).

Atalanta-Sassuolo formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Harroui; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca.