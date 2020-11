Borussia-Inter in tv e streaming: Sky o tv in chiaro? Dove vedere l'Inter

Borussia Mönchengladbach-Inter ci siamo. Vincere in Germania nella quinta giornata del Gruppo B di Champions League per sperare ancora negli ottavi di finale. La squadra di Antonio Conte è ultima con 2 punti, mentre comanda il Borussia Mönchengladbach con 8, davanti a Real Madrid (7) e Shaktar (a 4). La sfida di martedì 1 dicembre alle 21:00 allo stadio Borussia-Park è decisiva, senza dimenticare che il terzo posto nel girone dà quantomeno la possibilità di passare ai sedicesimi di Europa League. Ecco una guida veloce per seguire Borussia Mönchengladbach-Inter in tv e streaming.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER TV

Borussia Mönchengladbach-Inter in tv non avrà la diretta in chiaro. Niente match su Canale 5 dunque.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER TV SKY

Borussia Mönchengladbach-Inter verrà trasmessa da Sky Sport. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (canali 201 e 252 del satellite e 472 del digitale terrestre). Telecronaca Fabio Caressa e commento Beppe Bergomi (bordocampo Gianluca Di Marzio e Diretta Gol a cura di Riccardo Gentile)

BORUSSIA-INTER STREAMING

Borussia Mönchengladbach-Inter in streaming, grazie al servizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky, visibile su pc, smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

BORUSSIA-INTER PROBABILI FORMAZIONI

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Zakaria; Herrmann, Stindl, Thuram; Pléa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.