Icardi ceduto dall'Inter al Psg per 50 milioni. Con clausola anti-Juventus

La notizia era ufficiosa da giorni e ora è ufficiale: l'Inter ha ceduto in via definitiva Mauro Icardi al Paris Saint Germain. Il club francese ha esercitato il diritto di riscatto per l'attaccante argentino che e' gia' legato al Psg con un contratto fino al 2024. "Il Club", si legge in una nota dei nerazzurri, "ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale".

Anche il Psg ha confermato sul suo sito l'acquisto e il contratto fino al 30 giugno 2024. Il 27enne bomber argentino arriva in Francia per 50 milioni di euro piu' 8 di bonus facilmente raggiungibili. Nell'accordo anche una clausola, ribattezzata 'anti Juve', che garantirebbe all'Inter circa 15 milioni di euro in caso di cessione del giocatore in Italia. L'ex capitano dell'Inter, reduce da un tormentato finale di stagione con la perdita della fascia e le polemiche con l'ambiente nerazzurro, era arrivato al Psg nell'estate del 2019 in prestito oneroso con diritto di riscatto, opzione ora esercitata. Gia' nei mesi scorsi Icardi aveva firmato l'accordo contrattuale per le prossime stagioni con il Psg, con un ingaggio di 10 milioni netti all'anno.

ICARDI-PSG, WANDA NARA, 'FELICE DI REALIZZARE I TUOI SOGNI'

"Felice di contribuire ai tuoi sogni, andiamo avanti. Abbiamo dei sogni da realizzare. Grazie, Psg. Li realizzeremo insieme". Questo il commento di Wanda Nara moglie e agente di Mauro Icarsi sul passaggio ufficiale dell'attaccante argentino dall'Inter al Psg, attraverso un tweet