Inter-Atalanta tv e streaming: dove vedere la sfida di serie A

Inter-Atalanta ci siamo. Sfida al vertice lunedì 8 marzo 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Si gioca alle ore 20:45 (arbitro Maurizio Mariani). La squadra di Antonio Conte è chiamata a rispondere alle vittorie di Milan e Juventus, quella di Gasperini cerca punti Champions e, chissà, magari una vittoria che la proietterebbe in quota scudetto. Sfida del gol tra Lukaku-Lautaro Martinez e Muriel-Duvan Zapata Vediamo una breve guida per seguire Inter-Atalanta in tv e streaming.

Inter-Atalanta tv

Inter-Atalanta in tv andrà su Sky Sport in diretta dalle 20,45 sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite) con telecronaca di Fabio Caressa e commento Beppe Bergomi (bordocampo Alessandro Alciato e Andrea Paventi).

Inter-Atalanta streaming

Inter-Atalanta streaming in diretta alle 20,45 su Sky Go (per gli abbonati Sky) e su Now TV (si può acquistare uno dei pacchetti dedicati per avviare la visione dell'evento).

Inter-Atalanta radio

Inter-Atalanta sarà raccontata in diretta su Radio Ra1 1 dalle 20,45 con la cronaca di Francesco Repice e Giuseppe Dossena.

Inter-Atalanta probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.