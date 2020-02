Inter-Ludogorets tv: TV8? SKY? Inter-Ludogorets streaming: dove vederla

Inter-Ludogorets tv: TV8? SKY? Inter-Ludogorets streaming: ecco dove vederla

Inter-Ludogorets ci siamo. La squadra di Antonio Conte gioca a San Siro (a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus) la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. All'andata i nerazzurri avevano vinto 2-0 (gol di Lukaku ed Eriksen) ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. Ecco una guida veloce per seguire Inter-Lodogorets in tv e streaming.

Inter-Ludogorets tv: TV8 E STREAMING TV8

Inter-Ludogorets sarà trasmessa in tv in chiaro su TV8. Il match di San Siro inizierà alle 21 e andrà anche in streaming free sul sito di TV8.

Inter-Ludogorets tv: SKY. STREAMING SKYGO E NOWTV

Inter-Ludogorets in tv su Sky: Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca di Andrea Marinozzi e commento Fernando Orsi. A bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol con Federico Zancan. Gli abbonati di Sky potranno seguire la afida dell'Inter contro il udogorets anche in streaming tramite su Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky può acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero che permette di vedere anche gli altri incontri di Europa League. Ad esempio GENT-ROMA che viene trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra) dalle 18,55 con telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti (bordocampo Angelo Mangiante). Diretta Gol: Dario Massara.

Inter-Ludogorets RADIO RAI

Inter-Ludogorets sarà raccontata anche su Radio Rai1 nel consueto Zona Cesarini. Radiocronaca di Diego Carmignani e commento tecnico di Fulvio Collovati.

INTER-LUDOGORETS FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchéz. All. Conte.

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)