Inter-Real Madrid tv e streaming: Canale 5? Sky? Dove vedere la sfida di Champions

Inter-Real Madrid ci siamo. La squadra allenata da Antonio Conte deve vincere la sfida di Champions League in programma a San Siro per non perdere le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale. I nerazzurri sono ultimi con due punti, mentre i blancos sono volati a quattro grazie al 3-2 della sfida d'andata e sono a pari con lo Shaktar, mentre guida la classifica il Borussia Monchegladbach a cinque. Tutto è ancora in gioco, ma Lukaku e compagni devono cercare il successo dopo due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite del girone di Champions League. Ecco una guida veloce per seguire Inter-Real Madrid in tv e streaming.

INTER-REAL MADRID tv in chiaro su Canale 5?

Inter-Real Madrid in tv non andrà in diretta su Canale 5. Il match in programma alle 21 di mercoledì 25 novembre non avrà la diretta in chiaro (dopo che era stata trasmessa la partita d'andata).

INTER-REAL MADRID tv su Sky

Inter-Real Madrid in tv sarà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport canale 252.

INTER-REAL MADRID streaming

Inter-Real Madrid in streaming: su Sky Go (abbonati Sky) e Now Tv (si può comprare la partita).

INTER-REAL MADRID radio

Inter-Real Madrid sarà raccontata in diretta su Radio Rai 1 con cronaca di Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati.

INTER-REAL MADRID PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.