Shakhtar-Inter in tv e streaming. Champions, dove vedere l'INTER

Shakhtar-Inter ci siamo. I nerazzurri vanno in Ucraina per la seconda partita del loro gruppo di Champions League. Vietato sbagliare dopo il 2-2 in casa contro il Borussia Monchengladbach (la doppietta di Lukaku ha evitato la sconfitta). Girone complicato dopo che la squadra ucraina ha vinto sul campo del Real Madrid nel match d'esordio. Fischio d’inizio alle ore 18.55 di martedì 27 ottobre allo stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev. Ecco una veloce guida per seguire Shakhtar Donetsk-Inter in tv e streaming.

Shakhtar-Inter in tv, niente diretta su Canale 5

Shakhtar Donetsk-Inter non andrà in diretta tv in chiaro. Dopo che la prima sfida dei neruzzurri era stata trasmessa da Canale 5, per questa settimana l'ammiraglia Mediaset manderà in onda Juventus-Barcellona.

Shakhtar-Inter in tv Sky

Shakhtar-Inter sarà in diretta tv su Sky con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento Daniele Adani (a bordocampo Andrea Paventi,mentre Diretta Gol a cura di Federico Zancan). Sky Sport Collection (satellite e internet), La sfida sarà su Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

Shakhtar-Inter streaming

Shakhtar-Inter sarà trasmessa in streaming su SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now Tv che permette di acquistare un ticket sulla partita.

SHAKHTAR-INTER FORMAZIONI

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1) probabile formazione: Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho. All. Castro

INTER (3-4-1-2) probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte