Inter, nuovo logo? Sembra quello dell'Opera Nazionale Balilla. Ironia social

Non più FC Internazionale ma ‘Inter Milano’. Il nuovo logo della squadra fondata nel 1908 scelto dal presidente Zhang sta provocando, come era prevedibile, reazioni diverse tra i tifosi. Molti contestano la sparizione della parola ‘Internazionale’, tratto distintivo della società per decenni. Altri rimpiangono la grafica di Giorgio Muggiani che nonostante i cento e passa anni d’età sembrava ancora modernissima. Ma quello che sta spopolando sui social è l’imbarazzante analogia del nuovo stemma nerazzurro (anzi, azzurronero in verità) con le spille e gli emblemi dell’Opera Nazionale Balilla del ventennio fascista. In effetti le similitudini sono piuttosto clamorose (guarda le immagini)

"L'obiettivo è rendere il brand Inter rilevante e riconoscibile non solo per i tifosi - dice il comunicato della società - ma permettere anche a un'audience più giovane e internazionale di identificarsi nei valori di inclusione, stile e innovazione che caratterizzano l'Inter fin dalla sua fondazione". Il lancio del nuovo logo è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le iniziali del nome del club, Internazionale Milano, si focalizza sull'espressione I M, che in inglese diventa I'm, ovvero "Io sono".

Sui social però si sprecano gli sfottò, come il nuovo hashtag #Eiaeiamala che non dispiacerà alle frange più estreme della curva nord milanese.