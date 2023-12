Inter-Oaktre: il tasso per rifinanziare? Zhang e Suning fuggono!

Inter, Oaktree chiede un tasso del 25% per rifinanziare il debito. Suning cerca altre soluzioni

Il prestito di Oaktree è in scadenza a maggio e per rifinanziarlo il fondo americano ha chiesto il 25% di interessi all’Inter. Lo scrive Tuttosport, secondo cui per Suning, tramite Goldman Sachs, ha iniziato da un po’ a parlare pure con altri soggetti sempre americani Sixth Street e Ares Management.

"I tempi tecnici per trovare un nuovo partner sono ormai stretti: entro fine gennaio deve arrivare la fumata bianca per arrivare a maggio - quando andrà liquidata Oaktree - con tutti i documenti pronti".

Tornando alle possibili opzioni legate a Sixht Street e Ares Management sono specialisti nel settore, "si pensi al Barcellona, che ha ceduto il 25% dei suoi diritti televisivi per i prossimi 25 anni per un totale di 519 milioni. Mentre Ares Management ha invece consentito al Chelsea di raccogliere 460 milioni per riqualificare Stamford Bridge, dopo che il club londinese ha speso più di un miliardo nelle ultime campagne trasferimenti con l’insediamento di Todd Boehly“.

Inter, Pavard torna in gruppo. Dumfries, Cuadrado e De Vrij out

Sul fronte campo, arriva una buona notizia dall'infermeria per Simone Inzaghi: Benjamin Pavard è quasi recuperato. Il difensore francese ex-Bayern si era infortunato il 4 novembre contro l'Atalanta, dopo un contrasto con Lookman: aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio. I tempi di recupero erano previsti in 6-8 settimane, ma Pavard ha bruciato le tappe ed è tornato in gruppo. Se non con la Lazio, potrebbe tornare agli ordini di Simone Inzaghi nelle partite che chiuderanno il 2023: dopo la Coppa Italia col Bologna a San Siro (20 dicembre), partita casalinga con il Lecce prima di Natale (23 dicembre ore 18) e chiusura a Marassi col Genoa (il 29 alle 20,45).

Emergenza a destra visto che restano out Juan Cuadrado (infiammazione al tendine d'Achille, l'ex Juve non si è allenato) e Denzel Dumfries. Indisponibile in mezzo alla difesa Stefan De Vrij. I due olandesi - che stanno recuperando da risentimenti muscolari - sperano di tornare a disposizione entro la fine dell'anno.