Inter scudetto, Napoli e Atalanta a picco: le quote dei bookmakers non danno più chance alle rivali dei nerazzurri

Inter scudetto, Napoli e Atalanta a picco: le quote de bookmakers non danno più chance alle rivali dei nerazzurri

La domenica perfetta per l'Inter: vince a Bergamo 2-0, manda l'Atalanta di Gasperini a -6 cancellando i sogni di aggancio in classifica e il Napoli viene fermato 0-0 sul campo del Venezia, chiudendo una giornata, teoricamente favorevole, da 1 a 3 punti dalla capolista. La domanda è: i nerazzurri hanno messo in ghiaccio il secondo scudetto consecutivo? Possono Napoli e Atalanta ancora sperare? Vediamo cosa dicono i bookmaker.

Il 21° titolo dell'Inter viene considerato quasi scontato dai bookie: per Snai è a 1,45, mentre Sisal scende addirittura a 1,33. Gli inglesi di William Hill sono ancora più netti: 1,22 (ossia se scometti un 1 euro vinci 22 centesimi).

Il Napoli viene ancora considerato in gioco, ma segue a distanza: 4 contro 1 lo scudetto per la squadra di Antonio Conte secondo William Hill-Sisal, un po' meglio da casa Snai che lo paga a 3,20.

L'Atalanta dopo la sconfitta che l'ha fatta precipitare a -6, viene considerata in off-side: a 10 per Snai e 15 per William Hill.

Inutile dire che le altre, dal Bologna alla Juventus in crisi, passando per la Lazio sono fuori da ogni ipotesi di rimonta scudetto.