Inter-Shakhtar: come vedere in diretta tv e streaming la sfida di Champions

Inter-Shakthar: torna la Champions League a San Siro

Nella quinta giornata della fase a gironi, l'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk: come vedere la partita in programma mercoledì 24 novembre alle 18.45 allo Stadio San Siro di Milano.

Si tratta di una sfida decisiva per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria a Tiraspol contro lo Sheriff. Gli ucraini di Roberto De Zerbi sono invece già matematicamente eliminati dalla Champions League, ma possono ancora puntare a un posto in Europa League. Nell'ultimo turno hanno perso sul campo del Real Madrid e ancora sono in attesa della prima vittoria nel torneo. All'andata la gara disputata allo stadio Olimpico di Kiev è terminata 0-0, con equilibrio tra le due formazioni.

Dove vedere Inter-Shakthar Donetsk in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), una volta attivato l'abbonamento dedicato. L'alternativa è Infinity+, scaricando l'app su una smart tv. Attraverso Infinity+ e l'app di Sky Go, invece, sarà possibile seguire in streaming Inter-Shakhtar Donetsk: basterà, anche in questo caso, aver attivato l'abbonamento, accedere con i propri dati e selezionare l'evento da pc, notebook, smartphone o tablet.

La telecronaca della partita su Sky sarà affidata Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi, mentre Infinity + schiererà la coppia Riccardo Trevisani-Roberto Cravero.