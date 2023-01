Inter-Skriniar addio: Marotta ha bloccato l'erede. Calciomercato retroscena

Inter-Skriniar: Psg aspetta Milan. Calciomercato news e rumors

Milan Skriniar verso il Psg: a gennaio se verrà trovato un accordo con l'Inter in queste ultime ore di calciomercato o a gennaio quando il 27enne difensore slovacco si potrà accasare a parametro zero. "Attualmente non c'è la possibilità che Skriniar possa rinnovare con l'Inter. Milan onorerà sino all'ultimo la maglia di un club che gli ha dato tanto, a cui lui stesso ha dato tanto. Spero che si evitino certe strumentalizzazioni, che non fanno bene a nessuno, tantomeno al giocatore", ha detto l'agente di Skriniar a Telenord lunedì sera. Mentre nei giorni scorsi l'allenatore del Psg, Christophe Galtier aveva spiegato: "Ho visto le informazioni che sono uscite su Skriniar, ma non posso dire se verrà in questa sessione o in estate. Non posso dirvelo."

Inter-Skriniar, l'erede? Nerazzurri forti su Milenkovic della Fiorentina. Calciomercato news e rumors

Chi al posto di Milan Skriniar (reduce da un lunedì nero: l'Inter ha perso in casa con l'Empoli, sotto i colpi del talentino Tommaso Baldanzi, e lui è stato espulso)? Il club nerazzurro valuta il 22enne portoghese ex Milan Tiago Djalò (che passò al Lille nell'affare che portò Rafael Leao in rossonero) e il 23enne olandese Perr Schuurs del Torino, ma il nome caldo è quello di Nikola Milenkovic. Quella che porta al 25enne difensore viola e della nazionale serba è la pista più concreta: giocatore giovane, ma già esperto e che ben conosce il campionato italiano. Il difensore piace da tempo e con l’agente Fali Ramadani l'Inter è avanti nei discorsi: non dovrebbero esserci problemi a trovare la quadra su ingaggio e durata del contratto. Serve la fumata bianca con la Fiorentina che valuta il giocatore attorno a 30 milioni. Dopo l'addio di Skriniar, Marotta e Ausilio passeranno all'offensiva per Milenkovic.