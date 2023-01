Chi è Tommaso Baldanzi, il Dybala dell'Empoli: gol all'Inter e cuore Milan

Tommaso Baldanzi affonda l'Inter: il gioiello dell'Empoli re di San Siro

Tommaso Baldanzi conquista San Siro. Il classe 2003 entra nel corso di Inter-Empoli e dopo 120 secondi batte Onana (un po' incerto il portiere nerazzurro sul bel tiro dal limite del fantasista di Poggibonsi), mettendo ko la squadra di Simone Inzaghi (finirà 0-1) e guadagnandosi senza nessun dubbio il titolo di Mvp del match. Vediamo chi è Tommaso Baldanzi, la stella dell'Empoli che ha messo ko l'Inter cancellando i sogni scudetto nerazzurri (ora a 13 punti dal Napoli capolista).

Chi è Tommaso Baldanzi: il Papu Gomez dell'Empoli che fa gol pesanti all'Inter e tifava Milan

Tommaso Baldanzi ha la maglia numero 35, ma è un 10: trequartista brevilineo (alto 1,70) e veloce, che può giocare anche da ala sinistra. Tecnica, tiro, rapidità e dribblin nel suo repertorio. A Empoli lo vedono come il nuovo Papu Gomez. Lui un po' si ispira alla Joya: "Se il mio idolo è Dybala? Non ho idoli in particolare, ma cerco di guardare lui come altri che giocano nel mio ruolo per prendergli qualcosa e migliorare", ha detto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di San Siro. E ha il cuore rossonero: "Facevo tifo per il Milan da piccolo". E a molti tifosi del Diavolo quella lingua tirata fuori dopo il gol all'Inter ha ricordato quella di Giroud nei derby vincenti contro i cugini nerazzurri.

Tommaso Baldanzi (Lapresse)



Non è il primo gol pesante che Tommaso Baldanzi fa all'Inter: nella stagione 2018-19 con l’Under 16 di mister Buscé vinse il campionato di categoria, segnando la rete decisiva nella finale contro la squadra nerazzurra. Il debutto in serie A è arrivato la scorsa stagione: il 22 maggio 2022, a 19 anni, sostituendo Patrick Cutrone al 74° minuto della partita contro l'Atalanta, vinta per 0-1. Quest'anno, dopo la prima da titolare il 28 agosto (nell'1-1 contro il Lecce) è già al quarto gol: prima di quello messo a segno a San Siro in Inter-Empoli infatti aveva trovato la via della rete contro il Verona (1-1 e prima prodezza tra i professionisti), poi match winner nell'1-0 al Sassuolo del 5 novembre e il 4 gennaio ha pareggiato il vantaggio dell'Udinese (1-1 finale). La nazionale? Oltre alla trafila in quelle giovanili (e con l'Under 19 è arrivato in semifinale negli Europei giocati in Slovacchia), Il ct azzurro Mancini lo ha convocato per uno stage nel maggio scorso dedicato ai talenti più interessanti del calcio italiano.