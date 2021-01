Inter, Suning-Bc Partners: due diligence e accelerata per il club nerazzurro

Bc Partners al lavoro per entrare nell'Inter, resta da capire se come socio di maggioranza o con una quota di minoranza all'interno del club nerazzurro. Come noto nei giorni scorsi c'era stata una smentita da parte del club nerazzurro circa le voci di una cessione, ma alla fine Zhang Jindong, padre del presidente nerazzurro Steven Zhang, potrebbe decidere di passare il contro del club: intanto la due diligence è in corso.

Questo non vuol dire che il fondo di private equity guidato dal greco Nikos Stathopoulos prenderà l'Inter a giorni: è in corso di valutazione il bilancio della società milanese, si potrà focalizzarsi su entrate e uscite ed esaminare beni e immobili. Poi verranno tirate le somme e a quel punto la trattativa potrebbe subire un'accelerazione. La valutazione complessiva dell'Inter? Potrebbe aggirarsi intorno ai 750 milioni.

Tra gli scenari, stando il Messaggero, i cinesi potrebbero restare in società al massimo con il 31% di Lion Rock Capital (la società finanziaria, entrata nel club due anni fa acquistando le quote dall’indonesiano Erick Thohir).