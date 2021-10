"Inter, uno Scudetto irregolare": l'attacco di Rocco Commisso (Fiorentina)

Fiorentina, Rocco Commisso attacca l’Inter: “Ha vinto lo Scudetto non rispettando le regole”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dello stato di salute del calcio, citando alcune presunte irregolarità nei conti dei maggiori club di Serie A.

"Ogni sei mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità. La Fiorentina lo ha fatto, altri club no”, ha detto nel corso dell’evento "Business of sport Us Summit" organizzato dal Financial Times.

“C'erano alcune squadre lontane dal rispettare i requisiti necessari, una di queste ha vinto il campionato e per rettificare il rapporto di liquidità ha dovuto vendere Lukaku e Hakimi. Chi non rispetta le regole dovrebbe pagarne le conseguenze ed essere penalizzato in campionato", ha aggiunto il patròn viola.