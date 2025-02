Inter vs Napoli, Antonio Conte accelera in quota scudetto. Atalanta bye bye, ma...

Inter vs Napoli: sfida scudetto. Atalanta si stacca

La sfida scudetto? E' ormai un discorso a due. L'Atalanta, dopo il pareggio in casa con il Torino, è quasi fuori dai giochi. La Dea ora accusa un ritardo di sette punti dal Napoli e quattro dall'Inter.

Senza dimenticare che la squadra allenata da Simone Inzaghi ha una partita in meno, ma l'asterisco sta per essere levato: giovedì 6 febbraio ore 20,45 si giocherà il match con la Fiorentina che venne sospeso per il malore avuto da Cesare Bove il primo dicembre.

Cosa pensano i bookmaker della sfida scudetto?

Inter vs Napoli (e Atalanta), le quote scudetto dei bookmaker

Secondo Snai l'Inter è favorita, ma non favoritissima e viene quotata 1 ,80. Il tricolore del Napoli? Viene pagato a 2,15.

Atalanta ormai staccata (a 15), mentre la Juventus sta a 100 contro 1, con Lazio e Milan a 250.

I bookie inglesi di William Hill vedono un quadro simile, ma con un'Inter leggermente più in vantaggio sul Napoli: 1,73 per la squadra allenata da Simone Inzaghi e 2,25 per quella di Antonio Conte.

Una rimonta scudetto dell'Atalanta sta a 13 contro 1, con quella della Juventus a 67, mentre Lazio e Milan stanno a 201.