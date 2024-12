Isaksen, schiaffo al Napoli di Conte. Ora per lo scudetto l'Atalanta è davanti a tutti

La Lazio, dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia, lo ferma in campionato al Maradona, imponendosi 1-0, grazie al bel gol di Isaksen nel secondo tempo, regala la vetta solitaria in Serie A all'Atalanta con 34 punti e sale a 31 punti in terza posizione insieme a Inter e Fiorentina a -1 dalla squadra di Conte che resta al secondo posto. Conte per la seconda sfida con la Lazio in pochi giorni fa giocare i titolarissimi dal primo minuto. Dopo il ko del Napoli con i biancocelesti in Coppa Italia, il tecnico ripropone il tridente formatto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. In mezzo al campo McTominay, con Anguissa e Lobotka, con Neres ancora in panchina. Tra le file biancocelesti rientrano dal primo minuto Dia e Tavares, mentre in attacco Baroni schiera Castellanos, e in mezzo al campo concede spazio a Dele Bashiru con accanto Guendouzi, vista la squalifica di Rovella.

Parte forte il Napoli e al 3' Di Lorenzo serve Politano che dal fondo tocca al centro per McTominay, conclusione di prima intenzione ma Provedel manda in angolo. La risposta della Lazio arriva al 20'con Isaksen che rientra sul mancino a calcia di potenza dal limite, ma Meret manda in angolo. Al 22' Nuno Tavares crossa in area per Castellanos che impatta di testa cercando l'angolo, ma manda il pallone di poco alla destra di Meret. Il Napoli risponde al 36' con Politano che ci prova dal limite, la sua conclusione con il mancino finisce alla destra di Provedel. Nel recupero del primo tempo Napoli vicino al vantaggio: al 7' Kvara ci prova su punizione, conclusione violenta e palla che sfiora l'incrocio dei pali.

Gara aperta con capovolgimenti di fronte repentini e in uno di questi al 51' la Lazio sfiora il vantaggio: Dele Bashiru si invola e fa partire una gran conclusione dai venti metri che si stampa sulla traversa. Le due squadre faticano a trovare spazi, ma quando ci riescono sono molto pericolose. Al 71' Anguissa da calcio d'angolo di Kvara schiaccia di testa con il pallone che tocca il palo alla sinistra di Provedel. Nell'ennesimo cambio di fronte al 79' la Lazio passa: lancio di Noslin per Isaksen che controlla, sterza sul sinistro al limite dell'area beffando Olivera e calcia sul palo lontano trovando l'angolo e battendo un incolpevole Meret per lo 0-1. Il Napoli si getta in avanti con i nuovi entrati Neres, Gilmour e Raspadori ma nonostante il pressing finale non riesce a trovare la via per il pari.

Napoli, Conte: "La strada è giusta, nessuna delusione. Non voglio arroccarmi dietro"

"Quanto visto oggi ci ha detto che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta - l'analisi di Antonio Conte dopo la sconfitta in casa del suo Napoli contro la Lazio -. Vogliamo aggredire sempre la partita e creare delle situazioni pericolose. Certo, dobbiamo migliorare molto nell'ultimo passaggio".

"Non sono dispiaciuto della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto con grande spirito - ha proseguito Conte -. Non c'è delusione né tanto meno scontentezza. Forse in futuro ci saranno altri inciampi, ma voglio vedere, come oggi, una squadra aggressiva e mai doma. Ma negli ultimi trenta metri dobbiamo avere più qualità".

"Stiamo lavorando tanto, non voglio vedere una squadra arroccata. Vogliamo giocarci la partita e non creare dei muri. I nostri calciatori di qualità devono fare la differenza", conclude l'allenatore del Napoli.