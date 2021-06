Italia-Austria: inglesi stupiti dai sospetti di Zazzaroni sull'arbitro Taylor

In questi Europei, sentire accostare l’Italia alla definizione “un attacco stupefacente” fa subito pensare ai numeri fatti vedere sul campo da Immobile, Berardi e Insigne.

Invece il Daily Mail utilizza questa espressione per descrivere i sospetti lanciati dal Corriere dello Sport sulla designazione dell’arbitro inglese Anthony Taylor per Italia-Austria, partita valida per gli ottavi di finale.

In un articolo dal titolo “Attenti l’arbitro è inglese“, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni avanza il dubbio che l’Italia possa essere punita per la mossa di Mario Draghi, che ha cercato di “scippare” la finale degli Europei all’Inghilterra, pesantemente colpita dal Covid-19, facendo innervosire la Uefa.

Un sospetto che, più che rabbia, ha suscitato stupore. Oltretutto Taylor è stato promosso a pieni voti dall’italiano Roberto Rosetti, capo degli arbitri europei, per il modo in cui ha gestito Danimarca-Finlandia, partita funestata dall’arresto cardiaco di Christian Eriksen: “Tutti hanno riconosciuto il comportamento perfetto di Anthony. Ha gestito quel momento difficile alla grande. Siamo orgogliosi della sua gestione e del suo sangue freddo. Raccomandiamo a tutti gli arbitri di mettere al primo posto la sicurezza, che per noi è la cosa principale. In questi casi, gli arbitri devono fermare immediatamente il gioco ed Anthony è stato fantastico”. Vedremo se lo sarà altrettanto domani, durante Italia-Austria.