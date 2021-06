DRAMMA ERIKSEN: malore. La moglie in lacrime. Poi l'annuncio: "Sta bene"

Momenti di grande paura in Danimarca-Finlandia per il malore che ha subito Christian Eriksen al 43' del primo tempo. Il giocatore si è accasciato improvvisamente ed è rimasto a terra, privo di sensi. Le immagini televisive fanno subito pensare al peggio, ma il soccorso dello staff danese e' tempestivo, con tanto di massaggio cardiaco. Seguono istanti surreali, con la moglie del giocatore a bordocampo, consolata da Simon Kjaer, difensore del Milan e grande amico di ERIKSEN. E' stato il primo a soccorrere il giocatore dell'Inter, probabilmente il suo intervento e' stato decisivo. Il capitano danese, insieme ai compagni (seppur sconvolti), ha fatto da scudo proteggendo la privacy dello stesso ERIKSEN mentre i medici prestavano le prime cure. Christian viene trasportato via in barella, con l'ossigeno, ma apparentemente cosciente come si nota da numerose immagini che presto fanno il giro dei social. A far tirare un grosso sospiro di sollievo sono i comunicati della federazione danese e dell'Uefa che parlano di un ERIKSEN "sveglio", "cosciente" e in "condizioni stabili". Poi lui chiama i compegni dall'ospedale per rassicurarli.

EUROPEI: ERIKSEN PARLA AL TELEFONO COI COMPAGNI PER RASSICURARLI SULLE SUE CONDIZIONI

Peter Moller, il direttore tecnico della Danimarca, ha detto alla tv pubblica danese che Christian ERIKSEN ha parlato coi compagni dal suo letto d'ospedale rassicurandoli sulle sue condizioni

DRAMMA ERIKSEN: malore in Danimarca-Finlandia, soccorso in campo. L'agente: ‘È sveglio e fuori pericolo'

Martin Schoots, l'agente di Eriksen, ha parlato con il padre di Christian (che ha sentito il figlio), in collegamento telefonico con la NOS ha confermato: "Enorme spavento e shock, ma è sveglio, è stabile ed è fuori pericolo".

EUROPEI: MAXISCHERMO STADIO COPENAGHEN, 'ERIKSEN E' STABILE E SVEGLIO'

"Christian ERIKSEN è stabile e sveglio". E' il messaggio apparso sui tabelloni del Parken Stadium di Copenaghen rivolto ai tifosi presenti nell'impianto per assistere al match degli Europei tra Danimarca e Finlandia, sfida sospesa sul finale di primo tempo per il malore del centrocampista danese.

(foto Lapresse)



Eriksen malore: presidente Inter Zhang, "Forza Chris"

"Forza Chris!". Questo il messaggio del presidente dell'Inter, Steven Zhang, su Instagram per il centrocampista danese e nerazzurro, Christian Eriksen, colpito da malore durante la partita di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia.

ERIKSEN MALORE. EURO2020: ERIKSEN. CONTE "FORZA CHRIS"

"Forza Chris". Con queste parole e una foto che li ritrae assieme in campo, Antonio Conte con una storia su instagram manda il suo in bocca al lupo a ERIKSEN. Il danese e' stato uno dei protagonisti dello scudetto interista con Antonio Conte in panchina.

Eriksen malore, Europei: Real Madrid, nostra forza e sostegno a Eriksen

"Tutta la nostra forza e il nostro sostegno a Christian Eriksen". Cosi' il Real Madrid, su Twitter, ha voluto mostrare vicinanza al centrocampista dell'Inter, colpito da un malore durante Danimarca-Finlandia, terza gara di Euro 2020.

Eriksen malore: Inter, forza Chris, ogni nostro pensiero e' per te

"Forza Chris, ogni nostro pensiero e' per te!". Cosi' l'Inter sul profilo ufficiale Twitter della societa' dopo il malore che ha colpito Christian Eriksen durante Danimarca Finlandia.

Eriksen malore: Federazione danese, "cosciente e sottoposto a test"

"Il giocatore e' cosciente e si sta sottoponendo a test in ospedale". Lo ha comunicato la Federazione calcio danese: e' la prima buona notizia ufficiale riguardo le condizioni di Christian Eriksen, 29 anni, il giocatore della Nazionale danese crollato in campo durante la partita di Euro2020 con la Finlandia.

(Lapresse)



EURO2020: ERIKSEN. RONALDO "TI VOGLIO PRESTO IN CAMPO"

"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Christian ERIKSEN e la sua famiglia. Il mondo del calcio e' unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo, Chris! Sii forte". Lo ha scritto Cristiano Ronaldo sul proprio profilo Instagram dopo l'interruzione di Danimarca-Finlandia, prima partita del girone B di Euro 2020, per via del malore di Christian ERIKSEN.

EUROPEI: TOTTI, 'I NUMERI 10 NON MOLLANO MAI, FORZA ERIKSEN SIAMO CON TE'

"I numeri 10 non mollano mai. Forza Christian siamo con te!". E' l'incoraggiamento di Francesco Totti, che su Twitter esorta così a tenere duro il collega Christian ERIKSEN dopo il malore che lo ha colpito in campo durante la partita Danimarca Finlandia, valida per gli Europei 2020.

EUROPEI: MALORE ERIKSEN, MAROTTA IN CONTATTO CON I DANESI 'CAUTO OTTIMISMO'

L'ad dell'Inter Beppe Marotta dopo il malore del nerazzurro Christian ERIKSEN è in contatto con i dirigenti danesi e parla di 'cauto ottimismo'.

EURO2020: ERIKSEN. STEVEN ZHANG "FORZA CHRISTIAN"

"Forza Christian". Lo scrive il presidente dell'Inter su Instagram, postando anche una foto mentre stringe la mano al centrocampista danese.

ERIKSEN, EUROPEI: NAZIONALE ITALIANA, 'FORZA CHRIS, SIAMO AL TUO FIANCO'

"Forza Chris, siamo al tuo fianco". E' il messaggio per Christian Eriksen sul profilo twitter della nazionale italiana.

(Lapresse)



EURO2020: ERIKSEN. CEFERIN "AUGURO PRONTA E COMPLETA GUARIGIONE"

"Auguro a Christian una pronta e completa guarigione e prego che la sua famiglia abbia forza e fede. In questi momenti, l'unita' della famiglia del calcio e' cosi' forte e lui e la sua famiglia portano con loro gli auguri e le preghiere di tutti. Ho sentito i tifosi di entrambe le squadre che cantavano il suo nome. Il calcio e' bello e Christian lo gioca magnificamente". Lo ha scritto su twitter il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin in merito a quanto accaduto al centrocampista danese ERIKSEN.

EURO2020: ERIKSEN. INFANTINO "AUGURI PER LUI E LA SUA FAMIGLIA"

"I nostri pensieri e i nostri migliori auguri sono per Chris e per la sua famiglia". Lo ha scritto su twitter il presidente della Fifa Gianni Infantino in merito a quanto accaduto al centrocampista danese ERIKSEN.