Italia-Croazia, rivoluzione di Spalletti: 4 cambi e 1 dubbio di formazione

Italia-Croazia, rivoluzione Spalletti: 4 cambi (e un dubbio nella formazione)

La sconfitta con la Spagna (autorete di Calafiori) fa male, ma è ormai alle spalle, l'Italia volta pagina e va a caccia della qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 come seconda del girone (le Furie Rosse sono matematicamente sicure di averlo già vinto). Serve un pareggio con la Croazia (cinque pareggi e tre i sconfitte negli ultimi 8 precedenti dal 1994 a oggi) per non avere dubbi sul passaggio del turno (ma si prospetta un tabellone difficilissimo) ed evitare calcoli pericolosi sul ripescaggio come migliore terza. Peraltro in caso di sconfitta e contemporanea vittoria dell'Albania sulla Spagna, sarebbe quarto posto ed eliminazione certa.

Dalle indiscrezioni delle ultime ore, sembra che Luciano Spalletti opererà qualche cambio in formazione rispetto all'11 titolare messo in campo nelle prime due partite. Partiamo dal dubbio: le condizioni di Federico Dimarco. Il ct azzurro ha spiegato che il terzino dell'Inter è recuperato dopo il "trauma contusivo al polpaccio destro" rimediato contro la Spagna. Sarà a disposizione, ma probabilmente partirà dalla panchina.

Con Donnarumma in porta e Bastoni-Calafiori in mezzo il dubbio è sui due esterni bassi in campo tra Di Lorenzo, Darmian (a destra o a sinistra) e lo stesso Dimarco.

A centrocampo Jorginho dopo la prestazione poco brillante contro la Spagna (ma non è stato l'unico sotto tono...) cerca riscatto al fianco di Nicolò Barella e Bryan Cristante (Davide Frattesi verso la panchina) con Cambiaso che potrebbe giocare a destra, spostando Federico Chiesa a sinistra (probabile esclusione dunque per Pellegrini). In attacco un altro cambio in vista: fuori l'atalantino Gianluca Scamacca e dentro il centravanti del Genoa Mateo Retegui.

Italia-Croazia dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Croazia che vale un posto agli ottavi di finale di Euro 2024 andrà in diretta tv su Rai 1 lunedì 24 giugno 2024, con calcio d'inizio alle ore 21. La partita si potrà vedere in pay tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming Croazia-Italia andrà in diretta sull'app gratuita RaiPlay, Sky Go e Now TV.

Italia-Croazia telecronisti

La telecronaca di Croazia-Italia su Rai1 sarà di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro, su Sky la coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Italia-Croazia probabili formazioni

ITALIA (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo (Darmian), Bastoni, Calafiori, Darmian (Dimarco); Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui. CT Spalletti.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Petkovic. CT Dalic.

LEGGI ANCHE