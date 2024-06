Italia flop con la Spagna. Si salva solo Donnarumma

Male l'Italia contro la Spagna nella notte di Euro 2024. Si salva solo un grande Gigio Donnarumma, che evita alla nazionale di subire una sconfitta pesante dal punto di vista del punteggio. Di Lorenzo messo sotto dal giovane talento (16 anni) Jamal sulla destra e a poco vale l'inserimento di Cambiaso a inizio secondo per aiutarlo. A sinistra DiMarco non riesce a spingere come mille volte ha fatto con la maglia dell'Inter). Difesa in affanno contro una nazionale iberica scatenata (Morata manda in crisi Bastoni, Calafiori regge ma è il suo autogol a condannare l'Italia alla sconfitta). Azzurri messi sotto nettamente a centrocampo dalle Furie Rosse. In difficoltà Nicolò Barella, Frattesi e Pellegrini (con Chiesa che non è mai riuscito ad accelerare sulla fascia).

Italia, delusione Jorginho: la frase urlata da Spalletti all'ex Napoli

Ancora più in crisi contro Rodri e compagni Jorginho. L'ex calciatore del Napoli (protagonista quest'anno in Premier League contro l'Arsenal), è stato sostituito dopo appena quarantacinque minuti al termine di una prima frazione di gioco in cui non è mai riuscito a far partire la manovra azzurra. Luciano Spalletti, come riportato dai telecronisti di SKY, nel corso del primo tempo dando le indicazioni ai suoi giocatori ha detto: "Jorginho che se la venga a far dare. Altrimenti è inutile che giochi".

Luciano Spalletti (foto Lapresse)



Non solo Jorginho. Il commissario tecnico nel corso del match ha provato a scuotere i suoi: “Sali sali Davide “Frattesi vieni dentro”, “Barella ma non vieni?”, chiedendo all’interista di farsi vedere in costruzione.

Ma contro una Spagna di marziani c'è stato poco da fare. Inutile guardarsi indietro, ora l'Italia deve concentrarsi sul match contro la Croazia per guadagnare il pass qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024.

Euro 2024, Italia si qualifica agli ottavi se...

La dura sconfitta (sul piano del gioco) contro la Spagna non pregiudica le chance di qualificazione dell'Italia di Luciano Spalletti agli ottavi di finale di Euro 2024. Però già mette un paletto: gli azzurri non potranno certamente vincere il girone. Assolutamente possibile invece coinquistare il secondo posto: per quello basterà un pareggio contro la Croazia nell'ultimo match in programma lunedì 24 giugno alle 21 a Lipsia.

L'autogol di Riccardo Calafiori decide Spagna-Italia (foto Lapresse)



Italia agli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera?

Solo che, a quel punto, l'Italia andrà nella parte più complicata del tabellone. Ottavi (forse) giocabili: contro la seconda del gruppo con Svizzera e Germania, con maggiori probabilità di affrontare la nazionale rossocrociata (attualmente a 4 punti contro i 6 dei padroni di casa). Match previsto sabato 29 giugno a Berlino con fischio d'inizio alle ore 18.

Euro 2024, Inghilterra e Francia sulla strada dell'Italia?

Poi però, il rischio è di trovare l'Inghilterra ai quarti e, in caso di impresa (azzurri che hanno perso entrambe le sfide contro la squadra di Southgate nei gironi di qualificazione), la Francia come possibile incrocio in semifinale.

Insomma, la strada verso la difesa del titolo Europeo vinto 3 anni fa a Wembley è decisamente in salita. Da sottolineare che, in caso di sconfitta con la Croazia, l'Italia potrebbe sperare di essere ripescata tra le migliori terze (ne passano 4 su 6), ma qui i calcoli sono ancora acerbi per capire la situazione. E oltretutto, una eventuale, contemporanea vittoria dell'Albania sulla Spagna (come detto già prima) retrocederebbe gli azzurri al quarto posto nel gruppo.

Ma è una congiuntura astrale che non vogliamo neanche prendere in considerazione. Meglio guardare il bicchiere mezzo pieno: nel match di lunedì 24 giugno la squadra di Spalletti avrà due risultati su tre per passare il turno.