Italia annichilita dalla Spagna: si salva solo Donnarumma. Euro 2024, sarà spareggio con la Croazia

Italia annichilita dalla Spagna, ma decide un autogol (Calafiori): Euro 2024, decisiva la sfida con la Croazia

Italia sconfitta per 1-0 dalla Spagna nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024. Il portiere e capitano azzurro Gigio Donnarumma è stato il migliore in campo della nostra Nazionale e ha negato il gol a Pedri, Ruiz e Morata nel primo tempo (ed è stato salvato dalla traversa sul bolide di Nico Williams nella ripresa), ma ha dovuto arrendersi all'autogol di Calafiori (55'). La Partita è stata per lunghi tratti dominata delle Furie Rosse del ct la Fuente.

Il successo permette alla Spagna di salire a quota 6 punti e di conquistare qualificazione agli ottavi di finale e vittoria del gruppo con una gara d'anticipo.

Nel girone, gli azzurri del ct Spalletti hanno 3 punti, Croazia e Albania sono a quota 1: l'Italia dovrà conquistare la qualificazione lunedì 24 giugno nella sfida contro la Croazia a Lipsia.

Spagna-Italia 1-, Spalletti: "Sono stati più forti"

"La differenza l'ha fatta la freschezza, siamo stati sotto livello, sono stati più freschi di noi e ci hanno creato problemi nella velocità di scelte. Con 3-4 giocatori più freschi siamo stati più intensi e abbiamo recuperato più palloni, creando situazioni che potevano portarci al pareggio, ma loro sono stati più forti e hanno meritato di vincere". Così il ct azzurro Luciano Spalletti commenta, al microfono di Rai Sport, il ko per 1-0 con la Spagna ai campionati europei di Germania 2024. "La Croazia? Dipende come ci arriviamo. Se non abbiamo scelte di come giocare la palla diventa difficile".

Euro 2024, Donnarumma, 'salvo l'atteggiamento della squadra, il destino è nelle nostre mani'

"Abbiamo sbagliato troppi passaggi facili, abbiamo messo poca qualità e se sbagli così tanto loro ti puniscono. Siamo arrabbiati, ma usiamo questa cattiveria per la prossima partita: il destino è nelle nostre mani e dobbiamo andare avanti. Contro la Croazia ci sarà da fare, ma porteremo a casa il risultato", le parole del portiere azzurro Gianluigi Donnarumma dopo la sconfitta per 1-0 con la Spagna nella seconda giornata dei campionati Europei di Germania 2024. "Salvo l'atteggiamento della squadra, abbiamo corso tanto, anche se a volte male. Dovevamo fare meglio, ma l'atteggiamento c'è stato e ripartiamo da quello", aggiunge il portiere del Psg al microfono di Rai Sport.

Euro 2024: Cambiaso, 'la Spagna si è dimostrata più forte di noi, con la Croazia può cambiare tutto'

"La partita è stata difficile, abbiamo sfidato una grande squadra che si è dimostrata più forte di noi. Spalletti mi ha chiesto di aiutare la squadra nel palleggio, forse non sono riuscito a farlo nel modo giusto, ma ora dobbiamo rimanere tranquilli", ha spiegato l'esterno della Nazionale italiana, Andrea Cambiaso, dopo il ko per 1-0 con la Spagna nella seconda giornata del gruppo B di Euro 2024. "Con la Croazia può cambiare tutto, dobbiamo rimanere tranquilli e recuperare energie per fare una buona partita", aggiunge Cambiaso al microfono di Rai Sport.

SPAGNA-ITALIA 1-0, TABELLINO

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri (26' st Baena), Rodri, Ruiz (49' st Merino); Yamal (26' st Ferran), Morata (33' st Oyarzabal), N. Williams (33' st Perez).

A disp.: Raya, Remiro, Nacho, Vivian, Joselu, Olmo, Grimaldo, Zubimendi, Navas, Fermin Lopez. Ct.: de la Fuente.

Italia (4-3-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho (1' st Cristante), Pellegrini (36' st Raspadori); Frattesi (1' st Cambiaso), Chiesa (19' st Zaccagni); Scamacca (19' st Retegui).

A disp.: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Darmian, Bellanova, Mancini, Fagioli, El Shaarawy, Folorunsho. Ct.: Spalletti.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 10' st aut. Calafiori

Ammoniti: Rodri, Le Normand, Carvajal (S), Donnarumma, Cristante (I)