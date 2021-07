L'Inghilterra perde, giocatori di colore coperti di insulti sui social

Rigori Italia-Inghilterra, tutti gli errori dal dischetto sono di giocatori di colore. Sui social piovono gli insulti razzisti. Il premier Johnson: "Vergognatevi"

L'Italia batte l'Inghilterra ai rigori nello stadio casalingo di Wembley. Ancora una volta i calci da 16 metri si sono dimostrati fatali per Nazionale dei Tre Leoni. Il caso ha voluto che gli errori decisi siano stati di tre giocatori di colore, Jadon Sancho, Bukayo Saka e Marcus Rashford. Come spesso succede i social network hanno permesso ai peggiori tifosi di sfogarsi con un'ondata di insulti razzisti nei loro confronti. Per il 23enne Rashford, in particolare, c'e' l'amarezza di aver subito nuovi insulti dopo quelli che gli avevano recapitato pseudo tifosi del Manchester United dopo la finale di Europa league persa con il Villarreal a fine maggio. La nazionale inglese ha già fatto sapere che continuera' a combattere il razzismo nel calcio e a manifestare apertamente inginocchiandosi in segno di protesta. Giornalisti e commentatori hanno chiesto che Twitter, Facebook e Instagram cancellino velocemente gli insulti razzisti.

Italia-Inghilterra, Boris Johnson difende la Nazionale "Merita solo lodi, dovreste vergognarvi"

"Questa nazionale inglese merita di essere lodata come eroina, non di essere oggetto di insulti razziali sui social media. I responsabili di questi orribili insulti dovrebbero vergognarsi". Così su twitter il premier britannico Boris Johnson esprime solidarietà nei confronti dei giocatori inglesi di colore insultati per aver sbagliato i rigori.