Italia-Macedonia, addio Mondiali: l'ironia social esorcizza la tragedia

Italia-Macedonia, gli azzurri sono fuori dai Mondiali 2022: fioccano i meme sulla disfatta con Mancini che diventa il nuovo Ventura

L'Italia non andrà ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Gli azzurri vengono sconfitti dalla Macedonia del Nord per 1-0 allo stadio Enzo Barbera di Palermo e possono strappare il biglietto per Qatar 2022. La disfatta è totale. Un'intera generazione di tifosi non vedrà la maglia della Nazionale alla massima competizione calcistica a livello globale. E' l'ennessima conferma che il mondo del pallone nostrano è da rifondare e l'unica cosa fare ora per superare la tragedia, dato che passeremo il prossimo inverno a vedere le altre nazioni contendersi la coppa, è ironizzare sulla vicenda.

Sono infatti moltissimi i post ironici condivisi su Facebook, Twitter, Instagram e altri social network dopo la sconfitta dell'Italia. I meme più gettonati sono quelli che vedono Mancini come il nuovo Gian Piero Ventura, l'ultimo ct a mancare la qualificazione ai Mondiali da più di 60 anni a questa parte. In tanti oggi si chiedono se Mancini debba dimettersi o meno (VOTA QUI IL NOSTRO SONDAGGIO). "Ne dobbiamo mangiare di Macedonia", recita un altro post che ironizza sulle parole di Bonucci "ne dovete mangiare di pastasciutta" rivolte ai tifosi inglesi dopo la finale vinta a Wembley.

