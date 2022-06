Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022: ALLARME APPELLO AL TAS DI LOSANNA

Italia ai Mondiali di calcio in Qatar? Italia ripescata? Non si può. Cile spera

Italia ripescata ai Mondiali in Qatar? Macché (con buona pace di chi si appella a ranking e articolo 6 della Fifa). Cile ripescato ai Mondiali in Qatar? Difficilissimo. Al momento non ci sono variazioni sul tema: Ecuador ai Mondiali in Qatar e stop. Detto questo, il Cile è deciso a tentarle tutte: si andrà al Tas di Losanna contro la sentenza della Commissione Disciplinare della Fifa che ha stabilito non ci fossero irregolarità da parte dell'Ecuador nell'aver schierato Byron Castillo nel girone sudamericano di qualificazioni per i Mondiali in Qatar (l'accusa è che sarebbe colombiano e non avrebbe avuto titolo per giocare in nazionale).

Italia ripescata ai Mondiali in Qatar o Cile ripescato? Il problema della carta del Tas di Losanna

Però c'è un problema: appellarsi al Tribunale Arbitrale dello Sport non è immediato. Infatti prima i cileni dovranno passare per il secondo grado in seno alla Fifa. Certo, un'altra possibilità per discutere il caso, ma con possibilità quasi zero di ribaltare la sentenza. Solo dopo potranno tentare la strada del Tas di Losanna. I tempi però si allugano e i Mondiali in Qatar si avvicinano (inizio il 21 novembre 2022)...