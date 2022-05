Italia ripescata ai Mondiali 2022: Mancini, sentenza Fifa e.. ECCO LA VERITA'

Italia ripescata: Mondiali di calcio Qatar 2022 con gli azzurri?

Mondiali di calcio in Qatar: fuori l'Ecuador e dentro l'Italia. Ripescata. Possibile? Tutti dicono che è un miraggio, ma sotto sotto i tifosi della nazionale azzurra ci sperano così da cancellare l'onta della sconfitta con la Macedonia del Nord. Con buona pace del Cile che spera di essere chiamato alla rassegna calcistica iridata che partirà il 21 novembre (finale il 18 dicembre 2022) per il caso Byron Castillo (a cui viene contestata la nazionalità: Ecuador o Colombia? Ai posteri l'ardua sentenza, anzi alla Fifa la parola finale sul caso). E con buona pace del Perù che a sua volta avanza ragioni in caso di squalifica ecuadorena. E l'Italia? Il ct Roberto Mancini nei giorni scorsi ha fatto capire che sta alla finestra. Vediamo cosa ha detto.

Italia ai Mondiali di calcio: ripescata la nazionale azzurra? Mancini sogna il Qatar

"Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali? Bisogna vedere come… è una voce venuta fuori dall'Ecuador o dall'Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira c'è il ranking…". Le parole di Roberto Mancini. Già, perchè l'articolo 6 del regolamento Fifa - in caso di accertata irregolarità (tutta da dimsotrare) darebbe discrezione alla massima organizzazione calcistica mondiale, guidata da Gianni Infantino di decidere "a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario". E qua torniamo al discorso del "con buona pace del Cile" se prevalesse il discorso di togliere i punti all'Ecuador nelle partite giocare da Byron Castillo. E del "con buona pace del Perù" se prevalesse il discorso di squalificare dal gruppo sudamericano l'Ecuador.

Italia ripescata: sogno Mondiale per gli azzurri

E allora torniamo al dilemma iniziale: Italia ripescata o Italia non ripescata ai Mondiali in Qatar 2022? Nelle prossime settimane sapremo. Ricordiamo che l'Ecuador è nel gruppo A tutt'altro che impossibile con i padroni di casa del Qatar, Senegal e Olanda.

