Italia ripescata ai mondiali di calcio in Qatar? La Figc svela che...

Italia ripescata a Qatar 2022? Perché è quasi impossibile: il ranking FIFA non c'entra

Italia ai Mondiali di calcio in Qatar? Zero chance. Almeno se la speranza è riposta al caso Ecuador. Motivo? Essendo una squadra sudamericana nel caso, verrebbe ripescata una nazionale di quel continente. Con buona pace del ranking Fifa, che vede gli azzurri (campioni d'Europa in carica) come prima squadra per "classifica" esclusa dalla massima competizione iridata. O del punto 6 del regolamento Fifa che in teoria aprirebbe alla speranza. "Se una qualsiasi associazione (nazionale, ndr) si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà in merito a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario". Ma non sarà così. Lo ha rivelato nelle scorse ore il presidente Figc, Gravina. Vediamo cosa ha detto.

Italia ai Mondiali di calcio, Gravina: "Zero possibilità di ripescaggio"

"Possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell'Ecuador? Zero. C'era un'ipotesi remota prevista, ma l'Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati tutti, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa ed è finita lì", le parole del presidente Figc Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale, a Roma: "In Qatar avrebbero piacere ad avere l'Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito, meritatamente. Siamo fuori perché non abbiamo battuto le dirette concorrenti". Certo che una wild card o un accesso diretto ai Mondiali di calcio senza le qualificazioni per la nazionale campione d'Europa sarebbe giusta. Però il regolamento non lo prevede: "Chi vince la competizione della sua confederazione forse è giusto che partecipi ai mondiali di diritto ma oggi le regole del gioco sono molto chiare".