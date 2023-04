Ituma, mamma della pallavolista morta non crede al suicidio e vola a Istanbul

Ituma, la mamma di Julia: "Non posso credere che si sia voluta buttare dalla finestra"

La mamma di Julia Ituma, la pallavolista morta a Istanbul, non crede all'ipotesi di suicidio della figlia: "Era così forte, la mia ragazza, che non posso credere che si sia voluta buttare da una finestra. E poi qualcuno mi ha detto che era un balcone, insomma io voglio vedere con i miei occhi, i documenti, il posto. E Julia". Le due si erano parlate al telefono la sera dopo la partita di Champions League persa dalla Igor Novara contro l'Eczacibasi, decisiva per l'eliminazione dai quarti di finale di volley: "Mi ha detto: mamma, abbiamo perso. Io ho fatto due punti, ma la squadra ha fatto schifo" le parole riportate da

Morte Julia Ituma: volley, un minuto di silenzio su tutti i campi

Sarà rinviata la partita che la Igor Novara avrebbe dovuto giocare domenica sera alle 20.30 a Chieri per il primo turno dei playoff scudetto. In ogni caso è stato stabilito che su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Julia Ituma. La società novarese ha chiesto la sospensione della gara per lutto, dopo la morte della giocatrice diciottenne Julia Ituma a Instabul, caduta dalla finestra di un hotel durante una trasferta. La decisione della Lega Volley femminile dovrebbe arrivare in giornata, con l’indicazione della nuova data, tenendo conto che mercoledì 19 si sarebbe dovuta disputare gara 2 sul campo del Pala Igor di Novara.