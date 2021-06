James Rodriguez, addio Real Madrid: Milan e Roma sull'ex pupillo di Ancelotti

Divorzio in vista tra James Rodriguez e il Real Madrid.

Il fantasista colombiano era stato portato in Europa proprio dalle merengues, che dopo le prodezze del mondiale 2014 avevano investito ben 75 milioni di euro sul suo cartellino.

Le sue successive difficoltà hanno però spinto il Real a darlo in prestito all'Everton, nel tentativo di rilanciarlo.

In Inghilterra James Rodriguez è stato allenato da Carlo Ancelotti, che oggi torna sulla panchina madrilena.

Proprio lui aveva convinto il giocatore ad accettare il trasferimento in un club poco blasonato come l'Everton, ma oggi il tecnico, nonostante i pubblici elogi al talento del sudamericano, non lo include nei suoi programmi.

Il procuratore del giocatore è Jorge Mendes, che potrebbe liberarlo per 10 milioni: un affare potenzialmente interessante anche per società italiane come Milan e Roma, alla ricerca di un fantasista.