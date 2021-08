James Rodriguez al Milan "a parametro zero". Adli preso. Faivre e Messias...

James Rodriguez al Milan, Espn: "A parametro zero"

James Rodriguez potrebbe essere il colpo a sorpresa del Milan. Il 30enne fantasista colombiano, in scadenza di contratto con l'Everton nel 2022, secondo Espn arriverebbe a parametro zero e dovrebbe essere annunciato nella giornata di martedì 31 agosto a poche ore dalla chiusura del calciomercato.

Adli al Milan: è fatta, resta in prestito al Bordeaux

Il Milan e il Bordeaux hanno trovato l'accordo per il trasferimento in rossonero di Yacine Adli: operazione da 10 milioni di euro. Il 20enne centrocampista non arriverà subito alla corte di Stefano Pioli, ma resterà sino al termine della stagione in Ligue 1 e sbarcherà a Milanello nel luglio del 2022.

Messias al Milan? Se parte Castillejo

Messias al Milan? Il 30enne esterno d'attacco brasiliano del Crotone può arrivare in rossonero se parte Samu Castillejo: la Sampdoria avrebbe superato Real Sociedad e Getafe sul rush finale.

Milan in trattativa con il Napoli per Ounas

Secondo footmercato.net, il Milan non molla la pista che porta all'attaccante Adam Ounas. Il Napoli nei giorni scorsi avrebbe ifiutato un'offerta dei rossoneri per un prestito con diritto di riscatto

Faivre-Milan: il trequartista vuole i rossoneri ma il Brest chiede 18 milioni. Maldini si ferma a 10 milioni ma può convincere i francesi con i bonus

Brahim Diaz con il gol vittoria con la Sampdoria nella prima giornata di Seria A e l'ottima prestazione contro il Cagliari di ieri sera (sua la deviazione decisiva che ha portato alla rete di Leao) ha confermato di meritarsi la maglia numero 10 ereditata da Calhanoglu e il ruolo di trequartista titolare. Il campionato è però lungo e gli impegni tra Champions League e Coppa Italia sono tanti. Il Milan in questi due ultimi giorni di mercato è quindi alla ricerca di un'alternativa allo spagnolo e oggi il numero uno sulla lista è quello di Romain Faivre. Il passaggio in rossonaero del classe '98 del Brest sarebbe ormai imminente.

Calciomercato, Faivre-Milan: ore decisive, i rossoneri tentano il rilancio last minute

Faivre sarebbe talmente deciso a trasferirsi al Milan da aver rifiutato di partire verso Strasburgo e prendere parte alla gara contro la squadra locale per cui era stato regolarmente convocato. Il Brest per il suo talento chiede non meno di 18 milioni di euro. Al momento l'offerta dei rossoneri è ferma a 10 milioni ma con l'avvicinarsi della chiusura del mercato si potrebbe arrivare all'accordo intorno ai 15 milioni. Il ds Paolo Maldini sarebbe pronto a convicere il club francese inserendo nel contratto alcuni bonus facilmente raggiungibili. La volontà del giocatore in tal senso potrebbe essere determinante.

"Siamo rimasti molto sorpresi quando ieri, al raduno per partire per Strasburgo, il giocatore ci ha comunicato che non sarebbe partito con noi. La ragione non è perché lui sia contro il club, ma perché vuole andare via e ha preso la decisione di non voler correre rischi che potrebbero compromettere un potenziale trasferimento visto che c’è una trattativa con un club. - sono le parole del ds del Brest, Gregory Lorenzi, riportate da milannews.it - È un calciatore ricercato ma noi dobbiamo rimanere concentrati sulle offerte che siano in linea con la situazione economica del club. Ma, ancora una volta, ribadisco che non siamo qui a fare sconti". Il ds del club francese ha poi confermato di aver già rifiutato un'offerta de Milan: "Si, ci sono delle trattative in corso. Ci sono ancora 48 ore di tempo, ma siamo lontani da ciò che si può immaginare. Per il momento, con quello che è successo, non possiamo reagire di pancia, ma dobbiamo usare la testa"