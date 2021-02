Jannik Sinner bruciante sconfitta a Montpellier e infortunio nel tie break

Jannik Sinner: sconfitta in rimonta e problema alla schiena

Jannik Sinner eliminato a sorpresa al primo turno nel torneo Atp 250 di Montpellier. Il tennista italiano ha perso contro lo sloveno Aljaz Bedene (Atp 60) in tre set. Una sconfitta che fa male e subendo la rimonta dell'avversario che era andato sotto 6-3, ma poi è stato capace di ribaltare il matrch nel secondo set (2-6) e ha chiuso al fotofinish (7-6).

Jannik Sinner sconfitto. "Il male alla schiena? Ha contato zero"

Jannik Sinner, si è infortunato proprio nel tiebreak decisivo alla schiena e ha ceduto per 7 punti a 3. Ma il tennista altoatesino non ha voluto cercare scuse: "Il male alla schiena? Ha contato zero. È al 100% colpa mia e del mio gioco, non so come ho potuto perdere…", ha detto nella conferenza stampa dopo la sconfitta. "Ho sbagliato in certi momenti della partita: dopo il primo set dovevo fare una cosa e invece ne ho fatto un’altra. Sono quasi senza parole ed è difficile capire perché abbia perso. Adesso ne devo parlare con l’allenatore perché ci sono diverse cose da affrontare"

Jannik Sinner, riscatto all'ATP 500 di Rotterdam? I prossimi tornei

Sinner ora dovrà valutare le sua condizioni fisiche. Se l'infortunio non sara' grave potrà cercare subito riscatto ne torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma la prossima settimana. Poi ritorna in Francia, a Marsiglia. Dal 14 al 20 marzo ha in programma la trasferta di Dubai e poi sarà il momento del primo Masters 1000 stagionale a Miami. A Pasqua Sinner potrebbe essere in campo nell'Atp 250 di Marbella (Spagna), in programma dal 5 all'11 aprile che aprirà la stagione sulla terra rossa (da Montecarlo a Barcellona, passando per Roma e il Rolan Garros).