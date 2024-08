Jasmine Paolini ha un fidanzato? E' giallo. Forse un flirt, i rumor dicono che... Foto

Jasmine Paolini, ma il fidanzato c'è o no? Un flirt, forse, tra una vittoria e l'altra...



Jasmine Paolini, non solo l'oro olimpico nel doppio femminile. La tennista italiana sta incuriosendo anche il mondo del gossip, che si chiede se ci sia un fidanzato nella vita della campionessa. La risposta ad oggi sembrerebbe negativa, ma il condizionale è d’obbligo perché la giovane non si è mai espressa in merito.

Estremamente riservata, Paolini sta dedicando tutta la sua vita al tennis. Possibile che non ci sia spazio per altro in una fase così delicata della sua carriera, con la ventottenne che ora sogna di scrivere il suo nome nell’olimpo delle tenniste italiane. Dunque nulla di fatto sul fronte sentimentale, con il mistero che vince su ogni rumor e indiscrezione relativa ad un presunto fidanzato.

Ad oggi, quindi, Jasmine Paolini sarebbe single; d’altronde non sono pochi gli impegni a riempire la fittissima agenda della tennista, ora più che mai concentrata sulla sua passione più grande. Vedremo se nel corso dell’estate le cose cambieranno, ma bisognerà tenere gli occhi ben aperti perché difficilmente Paolini uscirà allo scoperto, anche se qualcuno sospetta che in fondo un amore ci sia e sia tenuto ben segreto proprio perché la tennista oro olimpico a Parigi nel doppio femminile è super-riservata. Ma il fidanzato c'è o no? Un flirt, forse, tra una vittoria e l'altra...